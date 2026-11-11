Sony ha lanciato le WH-1000XM5 nel 2022 come le cuffie da battere nella fascia premium, e da allora il prezzo di listino non ha fatto altro che scendere in occasione di promozioni mirate. Questa volta però la cifra proposta su Amazon segna un vero e proprio record per il periodo, con uno sconto che va ben oltre le classiche promozioni stagionali viste finora. Chi segue il mercato delle cuffie true wireless e over-ear sa che raramente questo modello scende così tanto, rendendo l’occasione particolarmente interessante per chi aspettava il momento giusto. Vediamo nel dettaglio cosa rende Sony WH-1000XM5 un acquisto da non lasciarsi scappare.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Sony WH-1000XM5, il silenzio fatto cuffia

Il punto di forza principale di Sony WH-1000XM5 resta la cancellazione attiva del rumore, tra le più efficaci attualmente disponibili sul mercato consumer. Il sistema ANC lavora in sinergia con il controllo del suono adattivo, capace di modulare l’isolamento in base al contesto in cui ci si trova, che si tratti di un ufficio rumoroso o di un aeroporto affollato.

Dal punto di vista tecnico, le specifiche parlano chiaro:

Driver dinamici da 30 mm con sensibilità di 102 decibel

con sensibilità di Supporto al codec LDAC per audio ad alta risoluzione

per audio ad alta risoluzione Connessione multipoint a due dispositivi contemporaneamente

a due dispositivi contemporaneamente Autonomia fino a 30 ore con ANC attivo

con ANC attivo Peso contenuto di circa 250 grammi per un comfort prolungato

Tra le funzioni smart spicca Speak-to-Chat, che mette in pausa automaticamente la musica quando si inizia a parlare, oltre alla pausa automatica alla rimozione delle cuffie. La compatibilità con Alexa e Google Assistant completa un pacchetto software pensato per l’uso quotidiano, sia per lo smart working che per i lunghi spostamenti. Non manca il jack da 3,5 mm per un collegamento cablato quando serve la massima affidabilità, insieme a una custodia rigida inclusa per il trasporto.

Il prezzo di listino di 299€ fissato da Sony colloca il prodotto nella fascia alta del mercato, ma le specifiche tecniche e la qualità costruttiva giustificano pienamente questo posizionamento, soprattutto quando il prezzo scende grazie a sconti mirati.

Minimo storico su amazon per le wh-1000xm5

L’offerta attuale su Amazon porta Sony WH-1000XM5 a 168,86€, contro un prezzo di listino di 299€. Si tratta di un risparmio superiore al 43%, con un ulteriore coupon disponibile al check-out che permette di risparmiare un ulteriore 22% rispetto al prezzo già scontato visualizzato in pagina.

Il dato più interessante riguarda proprio il posizionamento di questo prezzo rispetto allo storico del prodotto: finora i minimi registrati su Amazon si erano fermati intorno ai 199€, rendendo questa proposta decisamente più aggressiva rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. La disponibilità riguarda le varianti più richieste del prodotto, con spedizione gestita direttamente da Amazon per garantire tempi di consegna rapidi.

Per non perdere occasioni di questo tipo, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori offerte tecnologiche in tempo reale, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti eccezionali su qualsiasi categoria di prodotto.