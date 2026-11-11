Chi cerca una console next-gen senza rinunciare a spazio in salotto si trova spesso davanti a un bivio: potenza hardware o ingombro ridotto. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition con il suo SSD da 825GB elimina questo compromesso, proponendo le stesse prestazioni della PS5 originale in un corpo più snello e leggero. A rendere l’operazione ancora più interessante ci pensa un coupon che abbatte ulteriormente il prezzo già scontato. Vediamo come approfittarne.

Sony ha ridisegnato la propria console di punta mantenendo intatta la sostanza. Sotto la scocca più compatta del 30% rispetto al modello originale, troviamo infatti lo stesso processore AMD Ryzen Zen 2 a 8 core/16 thread e il chipset grafico RDNA 2 da 10.3 TFLOPs, capaci di gestire risoluzioni fino a 8K e un frame rate di 4K/120fps. Il vero punto di forza resta però l’SSD custom da 825GB, che garantisce caricamenti praticamente istantanei grazie al sistema I/O proprietario di Sony, una caratteristica che da sola giustifica il salto generazionale rispetto alla precedente console.

L’esperienza di gioco viene ulteriormente arricchita dal Tempest 3D AudioTech, che crea soundscape avvolgenti, e dal supporto al ray tracing per ombre e riflessi realistici. Il controller DualSense incluso merita una menzione a parte: grazie all’haptic feedback e ai grilletti adattivi, permette di percepire fisicamente il rinculo delle armi o la resistenza di superfici diverse, sostituendo i tradizionali motori a vibrazione con un sistema decisamente più sofisticato.

Essendo la versione All-Digital, questa PS5 Slim richiede l’acquisto dei giochi tramite PlayStation Store, ma offre comunque accesso a un catalogo sterminato e alla retrocompatibilità con oltre 4.000 titoli PS4. Nella confezione è incluso anche ASTRO’s PLAYROOM, perfetto per testare subito le potenzialità del DualSense.

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Sconto e coupon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo originale di 699€ scende a 550€ su AliExpress, con uno sconto già del 21%. La vera chicca arriva però dal coupon ITD1180 : inserendolo al checkout e pagando con PayPal, il prezzo finale diventa ancora più vantaggioso rispetto al listino ufficiale europeo. Un’occasione niente male per chi vuole portarsi a casa PlayStation 5 Slim Digital Edition senza spendere una cifra eccessiva, considerando che molti bundle con doppio controller sfiorano i 600€ su altri store italiani.

La disponibilità su AliExpress può variare rapidamente, quindi conviene non perdere troppo tempo prima di completare l’acquisto con il codice sconto attivo.

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