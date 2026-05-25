BYD è senza dubbio uno dei brand leader del settore delle auto elettriche e pare che il colosso cinese sia pronto a compiere un ulteriore step: negli ultimi giorni, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui l’azienda starebbe valutando la possibilità di entrare nel mondo della Formula 1.

A dare maggiore forza alle voci secondo cui BYD starebbe preparando questo grande passo vi sono i contatti sempre più stretti tra l’azienda e Christian Horner, ex team principal di Red Bull Racing.

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BYD potrebbe entrare in Formula 1

L’eventuale ingresso di BYD nella massima categoria del motorsport avrebbe come effetto un notevole consolidamento dell’immagine di questo brand nei mercati occidentali, da tempo divenuti vero e proprio terreno di conquista per il colosso cinese delle auto elettriche.

Stella Li, Vice Presidente Esecutivo di BYD, ha incontrato di recente Christian Horner, al quale è stato presentato il progetto di una possibile collaborazione, che dovrebbe mettere a disposizione di quest’ultimo le enormi risorse di un’azienda che mira a divenire uno dei brand di riferimento del settore automobilistico a livello globale.

Pare che il colosso cinese, che si è già incontrato con alcuni dirigenti della FIA, abbia in programma ulteriori incontri con la Federazione anche se, è bene precisarlo, allo stato attuale non vi sarebbero garanzie su un futuro ingresso del colosso cinese in Formula 1.

In sostanza, al momento le parti interessate stanno valutando le opzioni disponibili ma è evidente che, da una parte, la FIA ha tutto l’interesse ad attrarre un brand con una potenza economica del calibro di BYD e, dall’altra, il colosso cinese è consapevole che la Formula 1 potrebbe rappresentare una sorta di trampolino di lancio per consolidare l’immagine di questo marchio a livello globale.