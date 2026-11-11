Con la “scusa” del Single’s Day, evento che ricorre proprio oggi (mercoledì 11 novembre 2026), il team di AliExpress ha lanciato una promozione fuori di testa che ci terrà compagnia ancora per una settimana, fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026.
Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce propone prezzi imbattibili, ricchissimi coupon sconto esclusivi (ma non illimitati, quindi fatevi furbi e prenotateli prima possibile) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine, la possibilità di ottenere un cashback e, soprattutto, gli sconti PayPal (appena rientrati) che permettono di risparmiare ulteriormente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
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La Promozione dell’11.11 di AliExpress celebra il Singles’ Day
Fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per dare il via al penultimo mese di questo 2026 e per celebrare il Singles’ Day (che ricorre oggi).
La promozione, chiamata Promozione dell’11.11, prevede prezzi imbattibili su tantissimi di prodotti (inclusi mini PC, CPU, componenti, smartwatch e dispositivi per la smart home, anche di marchi blasonati) e ulteriori modi per risparmiare ulteriormente sul totale dell’ordine e persino ottenere un cashback.
Coupon sconto (risparmia fino a 120 euro)
In primo luogo abbiamo i coupon sconto che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 120 euro sul totale dell’ordine. Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione.
Alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- ITD1103 — 3 euro di sconto su 18 euro
- ITD1106 — 6 euro di sconto su 39 euro
- ITD1114 — 14 euro di sconto su 79 euro
- ITD1125 — 25 euro di sconto su 149 euro
- ITD1145 — 45 euro di sconto su 259 euro
- ITD1160 — 60 euro di sconto su 349 euro
- ITD1180 — 80 euro di sconto su 469 euro
A questi si aggiungono due coupon speciali che potranno essere riscattati solo in app e saranno disponibili solo in alcuni giorni (1, 2, 3, 11 e 12 novembre), fino a esaurimento:
- ITD11100 — 100 euro di sconto su 500 euro
- ITD11120 — 120 euro di sconto su 600 euro
Cashback Challenge: entra nella nostra squadra!
Andando oltre, c’è l’iniziativa “Cashback Challenge”, già proposta da AliExpress nella parte finale del 2025 e nella seconda parte dell’estate 2026, che consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati.
Questo cashback cresce (su più livelli, fino al 7%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della squadra.
- Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra
- Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 7% in base a quanti punti siamo).
- Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo.
Info utili:
- Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1 euro)
- 8 euro di cashback massimo al giorno (fino a 168 euro totali)
- La promo è valida fino alle 23:59 del 18 novembre 2026
Ciliegina sulla torta sono gli Sconti PayPal
Un’altra componente importante della Promozione dell’11.11 targata AliExpress sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.
Questi sconti aggiuntivi non sono illimitati ma vengono messi a disposizione degli utenti ogni mattina a partire dalle 9:00 (fino ad esaurimento) e consentono di ottenere:
- 10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro
- 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro.
- 45 euro di sconto su una spesa minima di 299 euro
Ecco alcuni esempi di prodotti in offerta su AliExpress
Grazie a questi Sconti PayPal, la Promozione dell’11.11 di AliExpress è ancora più allettante per coloro che vogliono risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, è possibile usufruirne (assieme ai coupon) su mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- Console Nintendo Switch 2 (Standard Edition) in offerta a 367,68 euro invece di 427,68 euro
- Usando il coupon: ITD1160
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 322,68 euro
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D in offerta a 299,42 euro invece di 359,42 euro
- Usando il coupon: ITD1160
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 279,42 euro
- CPU AMD Ryzen 7 7800X3D in offerta a 198,06 euro invece di 223,06 euro
- Usando il coupon: ITD1125
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 188,06 euro
- Mini PC SOYO S5 Air (AMD Ryzen 5 7535HS, 16+512 GB) in offerta a 264,90 euro invece di 309,90 euro
- Usando il coupon: ITD1145
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 244,90 euro
- Cuffie Sony WH-1000XM6 (Black) in offerta a 292,11 euro invece di 352,11 euro
- Usando il coupon: ITD1160
- Spedizione gratuita: sì (dalla Spagna)
- Pagando con PayPal: 272,11 euro
- Smartwatch OnePlus Watch 4 (Black) in offerta a 145,15 euro invece di 170,15 euro
- Usando il coupon: ITD1125
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 135,15 euro
- Action cam GoPro Hero 13 (pack standard) in offerta a 228,80 euro invece di 253,80 euro
- Usando il coupon: ITD1125
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 208,80 euro
- Drone DJI Neo 2 (solo drone) in offerta a 140,97 euro invece di 165,97 euro
- Usando il coupon: ITD1125
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 130,97 euro
- Smart TV Xiaomi S Mini 55 (55″ QD-Mini LED, 4K UHD, Google TV) in offerta a 399,16 euro invece di 479,16 euro
- Usando il coupon: ITD1180
- Spedizione gratuita: sì (dalla Polonia)
- Pagando con PayPal: 354,16 euro
- Lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 PRO in offerta a 199,40 euro invece di 215,40 euro
- Usando il coupon: ITD1125
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Pagando con PayPal: 179,40 euro
- Robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T50 PRO Omni Gen 3 (Care Kit, nero) in offerta a 299,00 euro invece di 359,00 euro
- Usando il coupon: ITD1160
- Spedizione gratuita: sì (dalla Germania)
- Pagando con PayPal: 279,00 euro
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