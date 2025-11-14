Una delle categorie di prodotto più in voga del momento, tanto per i produttori quanto per la potenziale clientela, è quella dei robot aspirapolvere. ECOVACS è uno dei leader riconosciuti nel settore, con un catalogo ricco di proposte su varie fasce di prezzo e con varie funzionalità.

Specie con il Black Friday alle porte, evento a cui il produttore cinese prenderà parte con sconti interessanti, è quindi utile provare a capire quale possa essere il dispositivo più adatto alle varie esigenze. Analizzeremo quattro prodotti dell’azienda, indicandone i punti di forza, le peculiarità e a quale contesto/scenario si adattano al meglio.

ECOVACS: DEEBOT T o DEEBOT X? Quale scegliere

ECOVACS propone all’interno del suo catalogo una vasta gamma di robot aspirapolvere ma anche robot lavavetri e robot tosaerba. In questo contenuto ci vogliamo concentrare sui primi, parte della gamma DEEBOT.

Nel seguito andremo ad analizzare (in breve) le differenze principali tra la serie “DEEBOT T” e la serie ” DEEBOT X”. Successivamente, parleremo nel dettaglio di quattro robot aspirapolvere, due per ciascuna serie, sperando di aiutarvi a intraprendere la direzione giusta.

Serie DEEBOT T

La serie DEEBOT T include robot aspirapolvere che si collocano nella fascia media e nella fascia medio-alta. Purtroppo, va detto, corrisponde alla serie più confusionaria del brand, perché al suo interno ci sono delle vere e proprie “sotto-famiglie” di prodotto.

Tra i membri di queste sotto-famiglie di prodotto ballano diverse centinaia di euro ma anche tantissime funzionalità: alcuni modelli finiscono addirittura per sovrapporsi a quelli di fascia superiore.

Serie DEEBOT X

La serie DEEBOT X è quella che contiene i robot aspirapolvere più avanzati, aggiornati e ricchi di funzionalità dell’intera gamma. Nonostante tutto, non si tratta comunque di dispositivi dal prezzo esagerato.

Questi robot sono pensati per coloro che cercano il non plus ultra (all’interno della gamma ECOVACS), automazione avanzata delle pulizie, aspirazione potente, navigazione intelligente e tanto tanto altro.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Il primo modello che discutiamo un po’ più nel dettaglio è ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, un dispositivo che punta a rendere “accessibile” il sistema di lavaggio di fascia superiore OZMO Roller.

A differenza dei sistemi a doppio disco, il rullo di cui è dotato questo robot applica al pavimento una pressione 16 volte superiore. Inoltre, il rullo raggoimge anche i bordi delle stanze ed è autopulente all’istante, garantendo che ad ogni passaggio sia sempre “fresco” e pulito.

Non mancano poi le solite tecnologie di rilevamento della polvere, un’aspirazione da 16.000 Pa, la tecnologia antiaggrovigliamento ZeroTangle 3.0 (spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico) e la tecnologia di pulizia degli angoli TruEdge 2.0 (copre il 100% della superficie del pavimento, fino a meno di 1 mm dai bordi).

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Consigliato per: Pulizie di tutti i giorni

Coloro che cercano un dispositivo che offra un’avanzata funzionalità lavapavimenti. Per approfondire: Recensione ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: porta il rullo a un prezzo meno proibitivo

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2

Un gradino più in alto troviamo ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 ha la peculiarità di essere un robot aspirapolvere super compatto, con uno spessore di appena 81 mm che gli permette di districarsi e infilarsi anche negli spazi più angusti, sotto ai mobili ad esempio.

Al netto del design super sottile, questo robot ha dalla sua una potenza di aspirazione pari a quella di un modello decisamente più “corposo” (fino a 21.000 Pa) e integra le tecnologie TruEdge 2.0 e AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach (capacità di identificare ogni cosa e mapparne i contorni per migliorare la precisione).

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Consigliato per: Ottimo rapporto qualità-prezzo

Coloro che cercano il primo robot aspirapolvere

Coloro che desiderano effettuare un “upgrade” da un modello di fascia più bassa

Proprietari di animali domestici Per approfondire: Recensione DEEBOT T50 Pro Omni: grazie al profilo ribassato può passare ovunque

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI combina il sistema di lavaggio con mop a rullo OZMO Roller (lava a fondo anche i bordi delle stanze ed è autopulente) con il sistema di aspirazione BLAST (da 16,3 L/s, ad alto flusso d’aria, efficace su tappeti, polvere e detriti pesanti).

Questo robot risulta anche molto intelligente, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di superficie (grazie al “Triple-Lift System”) e sporco, riducendo gli sprechi d’acqua ed evitando di bagnare (e rovinare) i tappeti. Grazie al sistema ZeroTangle 3.0, non ci sarà pericolo di aggrovigliamento.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Consigliato per: Case di grandi dimensioni

Ambienti con pavimenti di tipologia mista

Proprietari di animali domestici Per approfondire: Recensione ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni: meno potente ma più efficace e con triplo sollevamento

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone è la soluzione di punta della gamma DEEBOT, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che ha una caratteristica unica: non necessita di alcun sacchetto per la polvere.

Grazie alla tecnologia PureCyclone 2.0, sfrutta un serbatoio ciclonico in grado di raccogliere e compattare lo sporco raccolto. Grazie alla tecnologia PowerBoost, combinata con il Perpetual Runtime, è in grado di pulire ininterrottamente fino a 1.000 m² per ciclo di ricarica.

Le sue peculiarità non si limitano alla non necessità del sacchetto per la polvere: troviamo anche in questo caso il sistema di aspirazione BLAST (con potenza di aspirazione da 19.500 Pa), il sistema di lavaggio OZMO Roller 2.0 con tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, il rilevamento delle macchie tramite AI, il rilevamento (e attraversamento) degli ostacoli con tecnologia TruPass e il lavaggio a immersione in acqua calda (fino a 75°C o a temperatura controllata).

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone Consigliato per: Coloro che cercano la soluzione più completa e premium del catalogo ECOVACS

Case di grandi dimensioni con superfici miste

Ottenere un’esperienza di pulizia completa e “senza mani” Per approfondire: Recensione ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone: niente sacchetti e prestazioni di fascia alta

Informazione Pubblicitaria