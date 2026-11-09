Sono passati pochi giorni da quando Tineco ha presentato la campagna Clean Less, Live More, con cui il marchio del gruppo ECOVACS racconta l’idea di una pulizia di casa sempre meno impegnativa.

Ora l’azienda arriva con un prodotto pensato per i piccoli incidenti di tutti i giorni, dal caffè rovesciato sul tappeto alle zampe del cane sul divano. Si chiama CARPET ONE Spot DualHeat ed è un dispositivo per pulire in modo mirato tappeti, tappezzeria e altre superfici in tessuto: combina acqua calda, vapore e aspirazione e in più asciuga rapidamente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Come funziona CARPET ONE Spot DualHeat

Il cuore del dispositivo è la tecnologia DualHeat, che fornisce acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C. L’acqua calda aiuta a sciogliere lo sporco, mentre il vapore penetra nelle fibre del tessuto per staccare i residui più ostinati. Usandoli separatamente si può adattare il trattamento alla superficie e al tipo di macchia.

Partendo da queste due fonti di calore, Tineco ha previsto quattro modalità di pulizia, che permettono di scegliere l’intervento giusto a seconda che la macchia sia appena fatta o lì da tempo:

Cool Clean : per gli schizzi recenti e i tessuti delicati

: per gli schizzi recenti e i tessuti delicati Warm Clean : per le macchie di grasso e lo sporco più resistente

: per le macchie di grasso e lo sporco più resistente Steam Clean : per le macchie più ostinate e difficili da rimuovere

: per le macchie più ostinate e difficili da rimuovere Boost Steam: per un’azione concentrata con il vapore

Durante la pulizia il dispositivo spruzza di continuo acqua pulita sul tessuto e intanto aspira quella sporca insieme ai residui. La potenza di aspirazione arriva a 17 kPa, che secondo l’azienda basta per raccogliere liquidi, fango e lo sporco lasciato dagli animali domestici.

La spazzola ha un’apertura più ampia: copre più superficie a ogni passata e recupera meglio acqua e detriti.

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Una delle novità più interessanti riguarda la fase che segue la pulizia e chi si è cimentato nell’arduo compito di lavare almeno una volta un divano o un tappeto sa che l’asciugatura può richiedere più tempo dell’intervento stesso. Per questo CARPET ONE Spot DualHeat integra la tecnologia FlipDry, con due modalità. Max Dry combina aria calda a 70 °C e un flusso d’aria potente per asciugare il tessuto in circa tre minuti, mentre Soft Dry è più delicata ed è pensata per i materiali che soffrono il calore.

Tineco lo propone per i tappeti del soggiorno, ma anche per divani, materassi, scale e interni dell’auto. Per questo nella confezione ci sono una spazzola per tappezzeria, adatta a tappeti e tessuti, e una spazzola per fessure, utile negli spazi più stretti. Una copertura in gomma permette di usarlo anche sulle superfici lisce, e il vapore serve pure in cucina per ammorbidire il grasso prima di toglierlo con un panno.

Al sistema si possono abbinare due detergenti dedicati ovvero una formula pretrattante da applicare direttamente sulle macchie di grasso e la Carpet Care & Deep Cleaning Solution, da versare nel serbatoio dell’acqua pulita per lavare i tessuti.

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Scheda tecnica di CARPET ONE Spot DualHeat

tecnologia di riscaldamento : DualHeat, acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C

: DualHeat, acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C modalità di pulizia : Cool Clean, Warm Clean, Steam Clean e Boost Steam

: Cool Clean, Warm Clean, Steam Clean e Boost Steam aspirazione : fino a 17 kPa

: fino a 17 kPa asciugatura : FlipDry con modalità Max Dry (aria calda a 70 °C, circa tre minuti) e Soft Dry

: FlipDry con modalità Max Dry (aria calda a 70 °C, circa tre minuti) e Soft Dry serbatoio : 2-in-1, 1,2 litri di acqua pulita e 0,9 litri di acqua sporca

: 2-in-1, 1,2 litri di acqua pulita e 0,9 litri di acqua sporca peso : 5 kg

: 5 kg cavo : 3,5 metri

: 3,5 metri tubo flessibile : 1,5 metri

: 1,5 metri accessori : spazzola per tappezzeria, spazzola per fessure, copertura in gomma

: spazzola per tappezzeria, spazzola per fessure, copertura in gomma manutenzione : autopulizia del tubo (Hose Self-Cleaning), de-schiumatura meccanica

: autopulizia del tubo (Hose Self-Cleaning), de-schiumatura meccanica indicatori: LED e segnali acustici

Praticità, prezzo e disponibilità

Il dispositivo pesa 5 kg e ha una maniglia ergonomica che rende facile spostarlo e metterlo via. A questo si aggiunge il cavo da 3,5 metri e il tubo da 1,5 metri i quali, secondo l’azienda, dovrebbero bastare per passare da una stanza all’altra o raggiungere l’auto parcheggiata in garage. Il serbatoio 2-in-1 tiene separate l’acqua pulita e quella sporca, e questo semplifica il riempimento e lo svuotamento.

Anche la manutenzione è stata semplificata, ad esempio finita la pulizia, la funzione Hose Self-Cleaning risciacqua il tubo con acqua pulita: basta collegare l’accessorio dedicato e selezionare la modalità Cool Clean.

Un sistema di de-schiumatura meccanica, invece, riduce la schiuma nel serbatoio dell’acqua sporca, così se ne sfrutta tutta la capacità. Infine, indicatori LED e segnali acustici segnalano la modalità selezionata, quando acqua calda e vapore sono pronti e lo stato del dispositivo.

CARPET ONE Spot DualHeat è in vendita da oggi a 249 euro e dal 10 novembre sarà già scontato per il Black Friday su Amazon e sullo store online di Tineco. L’azienda però non ha ancora comunicato di quanto. Va detto che il nuovo smacchiatore si inserisce in una gamma già molto ampia, come abbiamo visto nella nostra guida alle migliori lavapavimenti Tineco, ma è uno dei pochi prodotti del marchio dedicati ai tessuti invece che ai pavimenti.

Per sapere quanto costerà in offerta bisognerà aspettare la giornata domani, ma va anche detto che con il Black Friday alle porte i tempi sembrano giusti per chi è alla ricerca di un prodotto del genere.