Meno tempo passato a pulire e più tempo libero per tutto il resto; è questa, in sintesi, l’idea al centro di Clean Less, Live More, la nuova campagna con cui Tineco, marchio del gruppo ECOVACS specializzato in dispositivi smart per la pulizia della casa, racconta la propria visione di una pulizia domestica con meno interruzioni e meno passaggi ripetuti, affidata in misura crescente all’automazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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I quattro pilastri della campagna Clean Less, Live More

Fondata nel 1998, Tineco ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione del settore, dal momento che nel 2019 ha introdotto quello che l’azienda definisce il primo aspirapolvere intelligente e nel 2020 ha contribuito a creare la categoria delle lavapavimenti con la FLOOR ONE S1.

Oggi il marchio si presenta come il numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico, e ha raccolto nel tempo diversi premi internazionali legati all’innovazione e al design dei propri prodotti.

La campagna si articola attorno a quattro obiettivi, che riguardano le diverse fasi della pulizia, da prima a dopo l’utilizzo dei dispositivi:

meno fatica , grazie all’assistenza basata sull’intelligenza artificiale, alla capacità di anticipare le esigenze di pulizia, a una buona manovrabilità e al design reclinabile a 180° presente sulla maggior parte dei modelli recenti, utile per raggiungere gli angoli più scomodi

, grazie all’assistenza basata sull’intelligenza artificiale, alla capacità di anticipare le esigenze di pulizia, a una buona manovrabilità e al design reclinabile a 180° presente sulla maggior parte dei modelli recenti, utile per raggiungere gli angoli più scomodi meno stress legato allo sporco , affrontando i piccoli imprevisti quotidiani, come residui secchi in cucina, impronte sul pavimento o capelli in bagno, con il rilevamento dello sporco, un’aspirazione potente, il vapore ad alta pressione e rulli che si lavano da soli con acqua pulita

, affrontando i piccoli imprevisti quotidiani, come residui secchi in cucina, impronte sul pavimento o capelli in bagno, con il rilevamento dello sporco, un’aspirazione potente, il vapore ad alta pressione e rulli che si lavano da soli con acqua pulita meno lavoro dopo la pulizia , con sistemi di autopulizia, asciugatura ad alta temperatura e basi di ricarica pensate per ridurre la manutenzione e mantenere i dispositivi igienici e pronti all’uso

, con sistemi di autopulizia, asciugatura ad alta temperatura e basi di ricarica pensate per ridurre la manutenzione e mantenere i dispositivi igienici e pronti all’uso meno pensieri dopo l’acquisto, con strumenti per orientarsi nella scelta del prodotto, programmi di sostituzione gratuita, possibilità di permuta e servizi di assistenza post-vendita

La gamma su cui si fonda questa visione spazia dalle lavapavimenti agli aspirapolvere senza fili, passando per le soluzioni dedicate a tappeti e moquette e per i dispositivi pensati per la cucina smart, con varianti diverse per adattarsi alle esigenze e ai ritmi delle case di oggi. Va detto che, trattandosi di una campagna di comunicazione, molte delle promesse andranno verificate sul campo modello per modello, ma la direzione presa dall’azienda è piuttosto chiara.

Le novità presentate a IFA 2026

La stessa impostazione si ritrova nei prodotti che Tineco ha portato a Berlino in occasione di IFA 2026, tutti pensati per rendere la pulizia sempre più autonoma. La novità di punta è la lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, che combina il lavaggio con acqua calda e il vapore fino a 230 °C, affiancata dalla FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, progettata per rimuovere in pochi secondi lo sporco più ostinato.

Completano il quadro il dispositivo per tappeti e moquette CARPET ONE Steam 3.0 e l’aspirapolvere senza fili PURE ONE STATION 7 ZeroTouch, la cui base gestisce in modo automatico la polvere raccolta, sigillando e sostituendo il sacchetto senza che l’utente debba intervenire.

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Al momento della fiera, per inciso, l’unico modello già acquistabile in Italia era proprio la FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, proposta a 699 euro, mentre per gli altri dispositivi l’azienda non aveva ancora comunicato prezzi e date per il nostro mercato. Resta dunque da capire quando arriveranno anche le altre novità, ma con la campagna appena partita è lecito aspettarsi aggiornamenti nelle prossime settimane.