Netflix in Italia costa di più: dal 5 novembre la piattaforma ha aggiornato il listino di tutti i piani e, per la prima volta, quello più completo supera la soglia dei 20 euro al mese.

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I nuovi prezzi, piano per piano

È il primo intervento che coinvolge l’intera offerta da ottobre 2024, quando tutte le formule erano già state ritoccate al rialzo. Questa volta i due piani Standard, con e senza pubblicità, crescono di un euro al mese, mentre il Premium sale di due euro, così come gli utenti extra. Ecco il listino aggiornato, con l’importo precedente tra parentesi:

Standard con pubblicità : 7,99 euro al mese (6,99), cioè 95,88 euro all’anno (83,88)

: 7,99 euro al mese (6,99), cioè 95,88 euro all’anno (83,88) Standard : 14,99 euro al mese (13,99), cioè 179,88 euro all’anno (167,88)

: 14,99 euro al mese (13,99), cioè 179,88 euro all’anno (167,88) Premium : 21,99 euro al mese (19,99), cioè 263,88 euro all’anno (239,88)

: 21,99 euro al mese (19,99), cioè 263,88 euro all’anno (239,88) Utente extra con pubblicità : 4,99 euro al mese (3,99)

: 4,99 euro al mese (3,99) Utente extra senza pubblicità: 5,99 euro al mese (4,99)

Le caratteristiche dei piani restano invece quelle di sempre. La soluzione più economica è ancora lo Standard con pubblicità, che permette di seguire i contenuti in Full HD su due dispositivi nello stesso momento, ma con gli annunci e qualche limitazione nel catalogo. Lo Standard propone le medesime qualità tecniche senza interruzioni pubblicitarie e con l’accesso a tutti i contenuti, mentre il Premium continua a puntare su risoluzione 4K con HDR, audio spaziale e visione su un massimo di quattro dispositivi collegati insieme.

È sul piano più caro che la differenza si sente di più: su base annua la spesa sale di 24 euro, contro i 12 euro in più di entrambe le versioni Standard. Il numero di utenti extra resta invece invariato, uno per lo Standard e due per il Premium: l’opzione, introdotta con lo stop alla condivisione delle password, serve ad aggiungere all’abbonamento una persona che vive in un’altra abitazione.

Chi è già abbonato e i fronti ancora aperti

Chi ha un abbonamento attivo, per il momento, non troverà sorprese sull’addebito. I nuovi prezzi si applicano subito solo alle nuove sottoscrizioni e nessun adeguamento automatico scatta per chi è già cliente. Netflix ha fatto sapere che segnalerà le eventuali variazioni con una email, inviata almeno un mese prima dell’entrata in vigore del nuovo importo, ma non ha ancora precisato quando il listino verrà esteso anche ai profili già attivi. Una volta arrivata la comunicazione, resteranno comunque almeno trenta giorni per decidere se mantenere il piano, passare a una formula più leggera o disdire.

Il ritocco arriva mentre in Italia resta aperta la querelle giudiziaria sui rincari precedenti. Ad aprile il Tribunale di Roma, accogliendo l’azione del Movimento Consumatori, ha dichiarato illegittimi gli aumenti applicati tra il 2017 e il 2024, ritenendo nulle le clausole dei contratti stipulati fino a gennaio 2024 che permettevano di modificare i prezzi senza una motivazione giustificata. Stando alle stime dei legali dell’associazione, un abbonato Premium dal 2017 avrebbe diritto a un rimborso di circa 500 euro, mentre per uno Standard si parlerebbe di circa 250. Netflix ha annunciato ricorso contro la decisione, e nel frattempo l’associazione ha promosso un’azione collettiva per ottenere i rimborsi.

Il nuovo listino, del resto, allinea l’Italia ad altre piazze europee. La Spagna aveva seguito un percorso simile già nel 2024, con i prezzi saliti ad aprile e il Premium arrivato proprio a 21,99 euro, mentre lo Standard con pubblicità si era spinto fino a 8,99 euro. Negli Stati Uniti, invece, la piattaforma ha ritoccato i listini a marzo, per la seconda volta in poco più di un anno.