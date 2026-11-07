Trovare cuffie over-ear con cancellazione del rumore al vertice della categoria e un prezzo davvero conveniente non è mai semplice, soprattutto quando si parla di un modello appena lanciato. Sony WH-1000XM6 in colorazione Rosa toccano però il loro minimo storico su MediaWorld, con uno sconto che sfiora il 40% rispetto al prezzo di listino di 449€. Il prodotto, arrivato sul mercato a maggio 2025 come erede delle acclamate WH-1000XM5, introduce un chip di cancellazione del rumore completamente rinnovato, driver da 30mm per un audio Hi-Res certificato e un’autonomia che supera ora le 30 ore. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta particolarmente interessante.

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Sony WH-1000XM6: il chip QN3 che ridefinisce la cancellazione del rumore

Il punto di forza di WH-1000XM6 resta il sistema ANC, ora affidato al nuovo processore QN3 HD Noise Cancelling con Multi Noise Sensor Technology. La configurazione prevede 12 microfoni, sei per padiglione, capaci di mappare l’ambiente esterno e correggere in tempo reale la pressione sonora residua: il risultato è un isolamento acustico tra i più efficaci mai testati su un paio di cuffie consumer.

Sul fronte audio, i driver da 30mm supportano Hi-Res Audio, DSEE Extreme e un equalizzatore a 10 bande, con risposta in frequenza da 4 a 40.000 Hz. Tra le specifiche che meritano attenzione:

Bluetooth 5.3 con codec LC3 e supporto Auracast , lo standard emergente per l’audio condiviso in spazi pubblici

con codec LC3 e supporto , lo standard emergente per l’audio condiviso in spazi pubblici Multi-point per connessione simultanea a due dispositivi

per connessione simultanea a due dispositivi Autonomia di circa 30 ore con ANC attivo, 5 ore e mezza in più rispetto alle XM5

con ANC attivo, 5 ore e mezza in più rispetto alle XM5 Peso di soli 254 grammi , distribuito in modo ergonomico nonostante le dimensioni compatte

, distribuito in modo ergonomico nonostante le dimensioni compatte Funzionalità smart come Adaptive Sound Control, Quick Attention e Personalized Spatial Audio

La colorazione Rosa, aggiunta successivamente al catalogo rispetto alle tonalità principali di lancio, rende il modello ancora più riconoscibile senza alcuna rinuncia sul piano tecnico.

Sconto quasi del 40% per Sony WH-1000XM6 Rosa

Il prezzo di listino di 449€ scende su MediaWorld a 349€, ma grazie a una promozione attiva il costo finale crolla ulteriormente a 272,22€, con un risparmio di oltre 176€ e uno sconto che sfiora il 40%. Si tratta del minimo storico registrato finora per questa variante colore. Chi possiede o richiede gratuitamente la carta MW Club può inoltre beneficiare di uno sconto automatico aggiuntivo del 22% direttamente a carrello, rendendo l’affare ancora più vantaggioso. L’offerta è disponibile solo su MediaWorld.it, mentre su Amazon la stessa variante si trova attualmente intorno ai 349€.

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