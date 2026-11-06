Ray-Ban Meta Headliner Gen 2 ha debuttato in Italia da pochissime settimane, e già si registra il primo taglio di prezzo su Amazon. Non parliamo di uno sconto monstre, ma di un segnale importante per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa l’occhiale smart nato dalla collaborazione tra Luxottica e Meta. La variante in questione è quella con montatura Nero Opaco e lenti sfumate grafite polarizzate, una delle combinazioni più ricercate della gamma. Vediamo come funziona l’offerta e perché potrebbe valere la pena approfittarne.

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Ray-Ban Meta Headliner Gen 2, tecnologia che non si vede ma si sente

Il punto di forza di Ray-Ban Meta Headliner Gen 2 sta proprio nel non sembrare un gadget tecnologico. Montatura in nylon resistente dalla forma Phantos, diversa dal classico Wayfarer della prima generazione, e lenti polarizzate che azzerano i riflessi migliorando nitidezza e contrasto in ogni condizione di luce.

Dietro l’estetica classica si nasconde però hardware di tutto rispetto. La fotocamera ultra-wide da 12 MP registra video fino a 3K UHD a 30fps, con modalità aggiuntive a 1080p/60fps e 720p/120fps, oltre a hyperlapse e slow motion per contenuti dinamici catturati a mani libere.

Il comparto audio utilizza altoparlanti open-ear abbinati a un array di 5 microfoni, pensati per non isolare chi li indossa dall’ambiente circostante. In chiamata, il sistema blocca circa il 90% del rumore di vento e traffico, un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano.

La vera novità rispetto al modello precedente riguarda però l’autonomia: la batteria raddoppia da 4 a 8 ore, con standby che passa da 12,5 a 19 ore. La custodia di ricarica inclusa estende l’uso complessivo fino a 48 ore, contro le 32 della Gen 1.

Non manca l’integrazione con Meta AI, che consente traduzioni live anche offline, promemoria vocali e gestione di chiamate e messaggi su WhatsApp, Messenger e Instagram Direct. A completare il pacchetto, 32GB di memoria interna, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, con compatibilità sia iOS che Android.

Sconto del 16% su Amazon per il primo calo di prezzo

Il prezzo di listino per questa variante era fissato a 449€, in linea con le quotazioni rilevate anche presso rivenditori di ottica specializzati. Ora Amazon propone Ray-Ban Meta Headliner Gen 2 a 379€, con uno sconto del 16% che si traduce in un risparmio di 70€.

Si tratta della prima variazione di prezzo registrata su questo store per il modello, un dato che rende l’offerta particolarmente interessante per chi segue da vicino l’andamento dei prezzi su questa categoria di prodotto. La disponibilità al momento risulta confermata direttamente sulla pagina prodotto di Amazon.it.

Per non perdere i prossimi cali di prezzo su dispositivi come questo, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è ErroriBomba.