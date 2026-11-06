Trovare uno smartwatch con cassa in acciaio da 8,9 mm di spessore e 35 grammi di peso, autonomia fino a 10 giorni e GPS dual-band a meno di 70€ sembrava fantascienza fino a qualche tempo fa. OnePlus Watch Lite, lo smartwatch entry-level lanciato da OnePlus a dicembre 2025, rompe questo schema con uno sconto che sfiora il 47% rispetto al prezzo di listino. Il merito va a un mix vincente tra cumulo coupon e offerta in pagina su AliExpress, che porta il prezzo finale a una cifra davvero sorprendente per un dispositivo con display AMOLED da 1,46 pollici e certificazione 5ATM. Vediamo come funziona l’offerta e perché vale la pena approfittarne.

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OnePlus Watch Lite: il più sottile della gamma con GPS da top di gamma

OnePlus Watch Lite punta tutto su leggerezza e autonomia, senza rinunciare a un hardware sorprendentemente completo per la fascia di prezzo. La cassa in acciaio inossidabile lucido, disponibile nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel, misura appena 44,98×44,98×8,9 mm per soli 35 grammi senza cinturino, rendendolo il modello rotondo più sottile mai prodotto dal brand cinese.

Il display AMOLED da 1,46″ con risoluzione 464×464 pixel e protezione in cristallo zaffiro curvo 2.5D raggiunge picchi di luminosità fino a 3.000 nit in modalità Sport, una cifra fuori scala per questa fascia di prezzo, con Always-On Display sempre attivo.

Tra le specifiche più interessanti:

Processore BES2800BP con NPU dedicato e 4GB di memoria interna

con NPU dedicato e di memoria interna Sistema operativo OxygenOS Watch 7.1 basato su RTOS (non Wear OS)

basato su RTOS (non Wear OS) GPS dual-band L1+L5 con supporto Beidou, Galileo, GLONASS e QZSS

con supporto Beidou, Galileo, GLONASS e QZSS Batteria 330 mAh con autonomia fino a 10 giorni (7 giorni tipici)

con autonomia fino a (7 giorni tipici) Ricarica rapida: 10 minuti per un’intera giornata di utilizzo

per un’intera giornata di utilizzo Oltre 100 modalità di allenamento , incluse 12 professionali

, incluse 12 professionali Resistenza IP68 e 5ATM, adatto anche al nuoto

La funzione 60-second Wellness Overview restituisce in un minuto una panoramica completa su frequenza cardiaca, SpO2, sonno e stress, mentre il Dual Phone Pairing permette di abbinare contemporaneamente un Android e un iPhone, caratteristica rara anche su modelli più costosi. Lo abbiamo già definito un best buy nella nostra recensione.

Per ulteriori dettagli: recensione OnePlus Watch Lite

Sconto del 47%: ecco come ottenere il prezzo più basso

Il prezzo di listino di OnePlus Watch Lite è 129€, la stessa cifra a cui lo si trova attualmente anche su Amazon. Su AliExpress, cumulando lo sconto già presente in pagina con il coupon TUTTOA14 (se non dovesse funzionare, qui trovate la guida ai coupon AliExpress), il prezzo finale scende a 68,87€, con un risparmio di oltre 60€ e uno sconto che sfiora il 47%.

A questo si aggiunge un vantaggio extra: unendovi prima al TEAM CashBack di PrezziTech potrete ottenere un rimborso del 5% su questo acquisto, percentuale che sale fino al 7% più aumentano i membri del team.

Per non perdervi offerte come questa su smartwatch e dispositivi tech vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti pazzeschi su qualsiasi categoria di prodotto trovate pane per i vostri denti su ErroriBomba.