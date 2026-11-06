Un sensore che spinge fino a 44.000 DPI, un peso piuma di appena 53 grammi e una connettività wireless pensata per i tornei: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE mette sul piatto specifiche da vero mouse da competizione. La variante Special Edition, identica nelle prestazioni al modello standard ma con un posizionamento di prezzo più abbordabile, torna oggi protagonista di una promozione che taglia il prezzo di listino. Vediamo come.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, il peso leggero che pesa sul risultato

Il cuore tecnologico di questo mouse è il sensore HERO 2, capace di tracciamento oltre 888 IPS, fino a 80 G di accelerazione e una precisione calibrata senza smoothing, accelerazione o filtraggio indesiderati. Non è un dettaglio da poco per chi gioca a livello competitivo: ogni movimento viene restituito con la massima fedeltà, senza interpretazioni “artificiali” del sensore.

A completare il quadro ci pensano gli switch LIGHTFORCE, tecnologia ibrida ottico-meccanica che garantisce attivazione a bassissima latenza unita a un click tattile e definito, pensato per durare nel tempo (fino a 70 milioni di pressioni sulla versione standard). La connettività LIGHTSPEED offre un’esperienza wireless di livello torneo, con report rate nativo a 1 kHz che può essere portato fino a 8 kHz acquistando separatamente il ricevitore PRO LIGHTSPEED.

Tra i punti di forza più apprezzati dagli utenti spicca il peso: a seconda della colorazione si va dai 53 g ai 60-62 g, una leggerezza che si traduce in reattività immediata nei movimenti rapidi tipici degli FPS. L’autonomia della batteria arriva fino a 88-95 ore, permettendo sessioni di gioco prolungate senza interruzioni per la ricarica, che avviene comunque tramite comodo cavo USB-C.

Il software Logitech G HUB consente una personalizzazione approfondita: regolazione indipendente degli assi X e Y, tolleranza di sollevamento calibrabile in base alla presa e sincronizzazione delle impostazioni di sensibilità con altri mouse. Il prodotto è compatibile sia con PC che con Mac, e nella confezione sono inclusi adattatore di prolunga, ricevitore USB LIGHTSPEED e cavo USB A-USB C per dati e ricarica.

Sconto in corso su Amazon: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino di Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE si attesta normalmente sui 139,99€. Su Amazon è ora disponibile a 99,99€, con un risparmio di 40€ pari a circa il 29% di sconto. Un’occasione concreta per chi punta a un mouse da gaming di fascia alta senza dover affrontare il prezzo pieno, considerando che le prestazioni tecniche restano identiche al modello PRO X Superlight 2 “liscio”. La disponibilità riguarda la colorazione Nera con forma compatta, uno dei modelli più richiesti della gamma.

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