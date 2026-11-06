Con la “scusa” del Single’s Day, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, il team di AliExpress ha lanciato una promozione fuori di testa che ci terrà compagnia ancora fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce propone prezzi imbattibili, ricchissimi coupon sconto esclusivi (ma non illimitati, quindi fatevi furbi e prenotateli prima possibile) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine, la possibilità di ottenere un cashback e, soprattutto, gli sconti PayPal che permettono di risparmiare ulteriormente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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AliExpress: ancora occasioni con la Promozione dell’11.11

Fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per dare il via al penultimo mese di questo 2026 e per celebrare il Singles’ Day (che ricorre l’11 novembre).

La promozione, chiamata Promozione dell’11.11, prevede prezzi imbattibili su tantissimi di prodotti (inclusi mini PC, CPU, componenti, smartwatch e dispositivi per la smart home, anche di marchi blasonati) e ulteriori modi per risparmiare ulteriormente sul totale dell’ordine e persino ottenere un cashback.

Coupon sconto (risparmia fino a 120 euro)

In primo luogo abbiamo i coupon sconto che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 120 euro sul totale dell’ordine. Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione.

Alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

TUTTOA3 – ITAFF03 – ITD1103 — 3 euro di sconto su 18 euro

su 18 euro TUTTOA6 – ITAFF06 – ITD1106 — 6 euro di sconto su 39 euro

su 39 euro TUTTOA14 – ITAFF14 – ITD1114 — 14 euro di sconto su 79 euro

su 79 euro TUTTOA25 – ITAFF25 – ITD1125 — 25 euro di sconto su 149 euro

su 149 euro TUTTOA45 – ITAFF45 – ITD1145 — 45 euro di sconto su 259 euro

su 259 euro TUTTOA60 – ITAFF60 – ITD1160 — 60 euro di sconto su 349 euro

su 349 euro TUTTOA80 – ITAFF80 – ITD1180 — 80 euro di sconto su 469 euro

A questi si aggiungono due coupon speciali che potranno essere riscattati solo in app e saranno disponibili solo in alcuni giorni (1, 2, 3, 11 e 12 novembre), fino a esaurimento:

ITD11100 — 100 euro di sconto su 500 euro

su 500 euro ITD11120 — 120 euro di sconto su 600 euro

Cashback Challenge

Andando oltre, c’è l’iniziativa “Cashback Challenge”, già proposta da AliExpress nella parte finale del 2025 e nella seconda parte dell’estate 2026, che consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati.

Questo cashback cresce (su più livelli, fino al 7%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress? Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 7% in base a quanti punti siamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo. Info utili: Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1 euro)

8 euro di cashback massimo al giorno (fino a 168 euro totali)

La promo è valida fino alle 23:59 del 18 novembre 2026 Entra nel team di PrezziTech/TuttoAndroid

Ciliegina sulla torta sono gli Sconti PayPal

Un’altra componente importante della Promozione dell’11.11 targata AliExpress sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi non sono illimitati ma vengono messi a disposizione degli utenti ogni mattina a partire dalle 9:00 (fino ad esaurimento) e consentono di ottenere:

10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro

su una spesa minima di 99 euro 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro.

Ecco alcuni esempi di prodotti in offerta su AliExpress

Grazie a questi Sconti PayPal, la Promozione dell’11.11 di AliExpress è ancora più allettante per coloro che vogliono risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, è possibile usufruirne (assieme ai coupon) su mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.