Un pannello OLED da 55 pollici con refresh rate che tocca i 165Hz, un processore AI capace di dialogare con Gemini e un prezzo che crolla a un passo dal minimo mai visto. LG OLED evo AI C6 non è il solito televisore di fascia alta che si accontenta di scendere di qualche euro durante le offerte: qui lo sconto è talmente aggressivo da ridefinire cosa significhi davvero “convenienza” per un OLED 2026. Il listino originale di 1.899€ lascia spazio a una cifra che fa girare la testa, raggiungibile grazie a un meccanismo di cashback che amplifica ulteriormente il risparmio. Vediamo nel dettaglio perché questo modello merita attenzione e come sfruttare l’offerta.

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LG OLED evo AI C6: quando l’intelligenza artificiale incontra il nero assoluto

Il cuore pulsante di questo televisore è il nuovo processore alpha 11 AI Processor Gen3, un chip quad-core con Dual AI Engine che LG dichiara essere il 70% più intelligente rispetto alla generazione precedente. Non è marketing vuoto: questa potenza di calcolo alimenta funzioni concrete come AI Picture Pro, AI HDR Remastering e un upscaling 4K che migliora in tempo reale ogni tipo di contenuto, indipendentemente dalla fonte.

Il pannello OLED evo 4K da 55 pollici sfrutta la tecnologia Perfect Black e Perfect Colour, garantendo neri assoluti e una gamma cromatica estremamente accurata grazie anche al Brightness Booster, che spinge la luminosità senza sacrificare la fedeltà delle immagini.

Per gli appassionati di gaming, le specifiche parlano chiaro:

Refresh rate nativo 120Hz con VRR fino a 165Hz

Tempo di risposta inferiore a 0.1ms

Compatibilità G-Sync (Nvidia) e FreeSync (AMD)

4 porte HDMI 2.1 tutte a 4K/120Hz con ALLM e Quick Media Switching

Sul fronte audio, il sistema integrato da 40W in configurazione 2.2 canali supporta Dolby Atmos con virtual up-mix 11.1.2, mentre la parte cinema può contare su Dolby Vision, HDR10, HLG e il FILMMAKER MODE (manca solo l’HDR10+, l’unico vero neo di questo modello).

Da non sottovalutare il software: webOS 26 riceverà aggiornamenti di sicurezza garantiti fino al 31/12/2030, con integrazione nativa di Gemini e Copilot come assistenti generativi, oltre al nuovo AI Magic Remote con puntatore wireless.

Sconto record: ecco quanto si risparmia davvero

Il prezzo di listino di 1.899€ scende su Amazon a 1.099€, una riduzione del 42% che porta il risparmio a quota 800€. Si tratta del prezzo più basso rilevato nel periodo per questo modello, un’opportunità che raramente si presenta per un OLED di questa fascia con specifiche così aggiornate.

Per ottenere questa cifra finale è necessario completare l’acquisto su Amazon e richiedere il cashback dedicato tramite il portale ufficiale LG, link disponibile nella pagina del prodotto. Un passaggio extra che vale assolutamente la pena, considerato il risparmio complessivo ottenibile.

Per non perdere occasioni di questo calibro, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori offerte tecnologiche, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.