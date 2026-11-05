Parallelamente allo smartphone flagship Motorola Signature 27, Motorola ha presentato ufficialmente due nuove aggiunte alla gamma Moto Things: lo smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit e le cuffie Motorola Moto Buds 2 Ultra.

In questo articolo ci concentreremo proprio su queste cuffie true wireless di fascia alta, le più avanzate mai realizzate dalla Casa Alata, che combinano un bel design e tanta autonomia con funzioni intelligenti potenziate dall’IA, l’audio messo a punto da Bose e una potente cancellazione attiva del rumore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Le Motorola Moto Buds 2 Ultra sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Motorola ha annunciato le nuove cuffie Motorola Moto Buds 2 Ultra, dotate della sintonizzazione messa a punto da Bose SoundDesign per offrire un’esperienza audio chiara e immersiva in qualsiasi contesto.

Ogni cuffia integra un sistema a doppio altoparlante che combina un driver dinamico da 11 mm e un’armatura bilanciata dedicata di dimensioni più piccole. Questi due componenti lavorano all’unisono per far sì che l’audio sia ricco di sfumature e d’alta qualità, anche in alta risoluzione (abbiamo la certificazione Hi-Res Audio).

Sfruttate in abbinata con uno smartphone Motorola compatibile che supporta Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, l’esperienza audio diventa ancor più immersiva sia in termini di ricchezza di dettaglio che in termini “spaziali”, dato che l’audio verrà ricalibrato in risposta ai movimenti della testa.

Grazie alla tecnologia Bose QuietControl, le Moto Buds 2 Ultra offrono una potente cancellazione attiva del rumore che si adatta all’ambiente circostante, rilevando i rumori ambientali e reagendo ad esso. C’è la Modalità Trasparenza.

Le nuove cuffie della Casa Alata dispongono poi di una serie di funzioni smart come AI Live Translate (permette di ascoltare traduzioni in tempo reale direttamente dalle cuffie), Motorola Qira (permette di ricevere assistenza lasciando lo smartphone Motorola in tasca) e Head Gestures (per rispondere o rifiutare le chiamate con un movimento della testa).

Andando oltre abbiamo Wear Detection (mette automaticamente in pausa i contenuti quando una cuffia viene rimossa dall’orecchio), Dual Connection (connessione simultanea a due dispositivi) e Audio Share (due paia di cuffie compatibili connesse allo stesso smartphone per condividere l’esperienza d’ascolto).

Ogni cuffia integra tre microfoni ad alto SNR e una VPU (Voice Pickup Unit) dedicata: in questo modo, la registrazione audio sarà chiara e nitida e tutto ciò va a beneficio dei creatori di contenuti, dei professionisti che effettuano chiamate in mobilità e anche degli utenti “standard”.

Le Motorola Moto Buds 2 Ultra garantiscono fino a 8 ore di autonomia con una singola ricarica: con la custodia, certificata IP57 alla stregua delle cuffie, saliamo a 37 ore di autonomia complessiva. Oltre alla ricarica via USB-C, la custodia supporta la ricarica wireless con standard Qi2.

Dal punto di vista della compatibilità, grazie alla presenza del Bluetooth 6.0, queste cuffie sono compatibili con svariati dispositivi (sia Android che iOS) ma, nell’ecosistema Google, godono dell’integrazione con la rete Find Hub (permette di individuare le cuffie o la custodia in caso di smarrimento).

Specifiche tecniche di queste cuffie

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Motorola Moto Buds 2 Ultra.

Dimensioni (cuffia): 35,55 x 20,66 x 26,70 mm

x x Dimensioni (custodia di ricarica): 66,01 x 51,75 x 27,31 mm

x x Peso (cuffia): 5,55 grammi

Peso (custodia di ricarica): 54 grammi

Certificazione: IP57 (sia cuffie che custodia)

(sia cuffie che custodia) Audio: Sound by Bose Driver dinamico da 11 mm + armatura bilanciata dedicata Dolby Atmos + Dolby Head Tracking certificazione Hi-Res Audio EQ personalizzabile

Cancellazione del rumore: Bose QuietControl ANC 3 microfoni e una VPU per cuffia CrystalTalk AI (solo con smartphone Motorola)

Connettività: Bluetooth 6.0 Dual connection Audio Share Wear Detection Fit Test Low Latency Mode Funzioni Ring My Buds e Rilevamento di allarmi Compatibilità con la rete Find Hub di Google

Batteria: 58 mAh (cuffia) e 576 mAh (custodia di ricarica)

(cuffia) e (custodia di ricarica) Autonomia (senza ANC): 8 ore di riproduzione (solo cuffie), 37 ore di riproduzione (con custodia di ricarica)

(solo cuffie), (con custodia di ricarica) Ricarica della custodia: USB-C o wireless (con standard Qi2)

Immagini di queste cuffie

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Disponibilità e prezzo delle Motorola Moto Buds 2 Ultra

Le nuove Motorola Moto Buds 2 Ultra saranno acquistabili in Italia a breve al prezzo consigliato di 199,90 euro. Queste cuffie arrivano nelle due colorazioni PANTONE Reflecting Pond (un blu scuro molto elegante) e Temple Gray (un grigio tendente al beige).