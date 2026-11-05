A nemmeno una settimana dal Gran Premio del Messico, quello corso sull’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, la Formula 1 è già pronta a tornare in pista per la gara conclusiva di questa tripletta, la penultima (ammesso che vengano confermate Qatar e Abu Dhabi) di questo 2026.

Domenica 8 novembre si correrà il Grande Premio De Sao Paulo 2026 (per comodità lo chiameremo “Gran Premio del Brasile”), ventesima tappa della stagione 2026. Andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come (e dove) seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: Antonelli è campione del mondo

La scorsa settimana, la Formula 1 ha fatto tappa a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento della stagione 2026. Ferrari ha avuto per tutto il weekend il potenziale per vincere e, addirittura, fare una doppietta.

Il patatrac si è consumato a poco più di un chilometro dalla partenza, a curva 4, quando Leclerc ha lanciato un attacco “disperato” al compagno di squadra Hamilton che era scattato dalla pole position.

Il monegasco manca il punto di frenata, va lungo e finisce col tagliare la pista, rimediando una penalità di cinque secondi. L’inglese non si accorge del fatto che Leclerc non avrebbe mai effettuato la curva e fa una manovra di copertura che lo spinge a un’uscita infelice dalla curva successiva.

Ne approfitta Verstappen (Red Bull), scattato dalla quinta piazza ma già terzo dopo curva 1, che infila lo storico rivale e passa in seconda posizione. Al primo giro di pit-stop, l’olandese supera Leclerc sfruttando la sua penalità e guadagna la prima posizione che manterrà fino alla fine, nonostante una bandiera rossa e una seconda ripartenza.

Alle sue spalle chiuderà Hamilton, mai in grado di attaccare l’olandese nonostante una macchina più performante. Sul terzo gradino del podio è invece salito Antonelli (Mercedes), complice un altro errore di Leclerc che ha spiattellato una gomma dopo la ripartenza e ha trasformato la sua gara da offensiva a difensiva, riuscendo comunque a concludere al quarto posto.

In zona punti chiudono anche Norris (McLaren), Russell (Mercedes), Lawson (Racing Bulls), Bortoleto (Audi), Hadjar (Red Bull) e Hirakawa (Haas), per una classifica parzialmente riscritta dalle penalità inflitte a Piastri (McLaren) e alle due Alpine.

Ad Antonelli bastava un nono posto ma l’italiano ha comunque centrato il podio che gli ha permesso di festeggiare con altre due leggende della Formula 1: sommando le referenze dei tre presenti sul podio, abbiamo dodici titoli mondiali e 189 vittorie.

Per Mercedes il titolo costruttori è alla portata e la prossima gara dovrebbe essere quella decisiva. In entrambe le classifiche mondiali è ancora aperta la lotta per il secondo posto, quello che Enzo Ferrari definiva come “il primo degli sconfitti”: mentre Ferrari è a un passo da conquistarlo nella classifica costruttori, in quella piloti abbiamo un pacchetto di mischia che vede cinque piloti racchiusi in 40 punti.

Tutto pronto per la ventesima tappa della stagione 2026

Tornando al presente, nel weekend si correrà il ventesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, sarà quello del Brasile (più precisamente di San Paolo) e avrà luogo sull’Autódromo José Carlos Pace nella cittadina di Interlagos.

La pista misura 4.309 metri ed è caratterizzata da 15 curve (nove a sinistra e sei a destra), con un lunghissimo tratto sostanzialmente rettilineo che parte da curva 13 e finisce a curva 1, parti lente e tortuose, curvoni veloci, tratti impegnativi (come la “S do Senna” in discesa).

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato all’uscita di curva 12, quindi all’alba del terzo settore e del lungo allungo fino a curva 1.

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate solo due zone: il lungo tratto che va da curva 14 (“Subida dos Boxes”) a curva 1 e la “Reta oposta”, ovvero il rettilineo che va da curva 3 a curva 4.

Autódromo José Carlos Pace

Come ad Austin e a Città del Messico, in quel di Interlagos andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche).

L’Autódromo José Carlos Pace gode di alcune peculiarità: si corre in senso antiorario, presenta un layout a catino con svariati dislivelli, alterna curve lente e curve veloci; sarò quindi fondamentale trovare il giusto compromesso nell’assetto per avere una buona velocità sul dritto e un buon livello di aderenza nel settore guidato (quello centrale).

Capitolo meteo, dovrebbe essere prevalentemente nuvoloso nell’arco di tutto il weekend. In Brasile siamo però spesso stati abituati a condizioni mutevoli, con scrosci di pioggia e stravolgimenti sempre dietro l’angolo. Le possibilità di pioggia oscillano, con il 30% indicato per venerdì, il 50% indicato per sabato e il 40% indicato per la domenica. Lato temperature, tra venerdì/sabato e domenica la situazione sarà molto diversa: dai 25/27°C previsti per le prime due giornate, si scenderà fino ai 19°C previsti per la gara.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della propria gamma (C3, C4 e C5), andando meno conservativa rispetto allo scorso anno su una pista che storicamente presenta una marcata evoluzione nel corso del weekend e valori intermedi per quanto concerne stress sulle gomme, grip e altri parametri relativi alle gomme. La strategia vincente potrebbe essere quella a due soste ma occhio ai cambi repentini del meteo.

Camara prende il posto di Ocon in Haas

Il weekend del Messico è stato caratterizzato dal giallo legato alla situazione tra Ocon e il suo ormai ex team Haas. Secondo più fonti, il francese avrebbe avuto una pesante discussione col suo team principal nella serata di venerdì, finendo con l’essere messo alla porta.

Mentre in Messico ha preso parte alle prove libere 3, alle qualifiche e alla gara il giapponese Hirakawa (andato poi a punti), in Brasile farà il suo debutto in Formula 1 il brasiliano Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy e attuale leader del campionato di Formula 1.

Camara ha già firmato un contratto con Haas per il 2027 e, di conseguenza, anticiperà semplicemente il suo debutto nella classe regina di qualche mese rispetto alle previsioni iniziali.

Il brasiliano avrà modo di prendere parte anche alla prossima gara in calendario, quella di Las Vegas (tra due settimane), ma resta da capire chi prenderà il posto di Ocon nelle ultime due gare della stagione.

Qualora vengano confermate Qatar e Abu Dhabi, eventi a cui prenderà parte anche la Formula 2, Camara potrebbe voler scendere nuovamente di categoria per conquistare il titolo (attualmente ha 7 punti di vantaggio su Tsolov, 18 punti di vantaggio su Dunne e 44 punti di vantaggio su Minì).

Come guardare il Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky TV + Sky Sport) ha un costo in offerta di 29,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio del Brasile 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista dell’unica categoria che prenderà parte al Gran Premio del Messico 2026, diciottesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 6 novembre 2026 16:30 – Prove Libere 1 20:00 – Prove Libere 2

Sabato 7 novembre 2026 15:30 – Prove Libere 3 19:00 – Qualifiche

Domenica 8 novembre 2026 18:00 – Gara (71 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 21:30 di sabato 7 novembre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 21:30 di domenica 8 novembre 2026 ci sarà la differita della Gara.