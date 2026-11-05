Dopo quindici mesi di riservatezza passati a lavorare come laboratorio di interazione uomo-macchina, Aina presenta il suo primo prodotto per il grande pubblico: un anello con schermo che promette di anticipare ciò di cui avete bisogno, prima che lo chiediate. L’annuncio globale è fissato per il 5 novembre 2026, insieme all’apertura dei preordini.

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Un sistema operativo che impara le vostre abitudini

Il cuore del prodotto è il Context Aware Operating System, sviluppato internamente, che impara i vostri schemi d’uso e raccoglie il contesto da telefono, computer e agenti. Calcola di volta in volta tre suggerimenti e li mostra sul display dell’anello un istante prima che vi servano. Con un gesto del pollice verso l’alto o verso il basso si approva o si scarta, con una pressione prolungata sul tasto centrale si parla con i propri agenti.

Il fondatore Apoorv Shankar spiega da dove nasce l’idea che l’intelligenza artificiale smetta di eseguire ordini per iniziare a prevedere:

Abbiamo iniziato a costruire Aina con la tesi che l’IA sarebbe passata dal seguire istruzioni all’anticipare ciò di cui abbiamo bisogno. Con gli agenti proattivi quel cambiamento è già iniziato. Agenti come Muse, Instinct e Dots gestiranno presto centinaia delle nostre attività quotidiane. Oggi diamo loro istruzioni a voce o per iscritto; domani impareranno i nostri schemi, si baseranno sul nostro contesto e diventeranno proattivi in quasi ogni interazione, aspettando soltanto la nostra approvazione. Centinaia di volte al giorno dovremo scegliere tra opzioni e dire sì o no: tirare fuori e sbloccare il telefono per ognuno di questi momenti binari non funzionerà. Le interfacce hardware oltre il telefono saranno costruite per la voce e le approvazioni rapide, e Aina è pensata per quel futuro.

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Shankar presenta poi il prodotto come un nuovo capitolo del calcolo personale:

Ogni grande cambiamento nel mondo dell’informatica è nato da software e hardware progettati insieme. Il mouse e l’interfaccia grafica hanno portato il personal computer. Il touchscreen e l’App Store hanno portato la telefonia mobile. Ora, con Aina e gli agenti IA, entriamo in una nuova era: il calcolo personalizzato, a portata di dito.

Voce, suggerimenti e telecomando

L’anello ha tre modalità d’uso. Aina Voice è la via più rapida per dialogare con i propri agenti o prendere appunti: dopo aver collegato gli agenti esistenti tramite l’app Aina, si tiene premuto il tasto centrale e si parla. Quando è l’agente ad aver bisogno di voi, sul display compare una notifica e basta un gesto verso l’alto per approvare, oppure una pressione prolungata per rispondere a voce. Un altoparlante integrato serve per le conversazioni con gli agenti e per le telefonate, che si avviano con un comando vocale portando poi la mano all’orecchio.

Con Aina Cues entra in gioco la parte predittiva: l’anello incrocia utilizzo delle app, posizione e calendario per capire cosa vi serve subito dopo. Sa che uscite di casa alle nove e quindi tiene pronto il collegamento rapido per prenotare l’auto verso l’ufficio; se siete in ritardo per una riunione, fa comparire la scorciatoia per avvisare via email. Secondo Shankar, man mano che gli agenti diventeranno proattivi saranno proprio i Cues a governare la maggior parte delle attività quotidiane.

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Il terzo tassello è Aina Remote, che si adatta a quello che state facendo e mostra un comando legato all’attività in corso: mentre ascoltate musica diventa il telecomando dell’impianto, durante una riunione controlla microfono, fotocamera e trascrizione, davanti alla televisione gestisce il televisore. Sul piano dell’hardware, la fascia integra uno Shifter meccanico che intercetta i movimenti del pollice in quattro direzioni, abbinato a un display OLED, con corpo in titanio e un’autonomia dichiarata fino a 18 ore.

Da Dune all’anello, prezzi e disponibilità

Aina è stata fondata a maggio 2025 da Apoorv Shankar, ex vicepresidente hardware di Ultrahuman, e a luglio 2026 ha annunciato un round seed da 5,5 milioni di dollari. Il team conta quaranta persone tra San Francisco e Bangalore. Prima dell’anello, il laboratorio ha mostrato al CES 2026 tre concept sperimentali di interfaccia e ad aprile ha introdotto Dune, una tastierina a tre tasti per Mac che adatta i comandi all’applicazione in uso, distribuita a centinaia di primi utilizzatori. Da inizio ottobre l’anello è in prova presso un gruppo ristretto di utenti pilota, il cui riscontro serve a rifinire hardware ed esperienza d’uso.

I preordini partono il 5 novembre, con una fascia Super Early Bird a partire da 399 dollari per un numero limitato di unità e spedizione globale. Le consegne sono previste da gennaio 2027. Al debutto l’anello supporta iOS e Mac; i dettagli sulle integrazioni aggiuntive arriveranno dopo il lancio.