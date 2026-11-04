A poco più di un mese dal lancio, il nuovo Apple Mac mini con chip M6 tocca il suo minimo storico su Amazon. Il primo aggiornamento della linea mini-desktop dopo quasi due anni, annunciato ad agosto 2026, inizia già a mostrare ribassi interessanti rispetto al prezzo di debutto. La configurazione base, con 12 core CPU, 12 core GPU, 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, scende sotto quota 900€, un livello mai raggiunto finora.

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Mac mini M6: potenza a 2 nanometri in un corpo compatto

Il cuore di questo Mac mini è il chip M6, primo processore Apple costruito con processo produttivo a 2 nanometri. La CPU conta 12 core organizzati in due super core, quattro performance core e sei efficiency core, mentre la GPU a 12 core integra i Neural Accelerators che permettono di eseguire task di intelligenza artificiale fino a 4 volte più velocemente rispetto al Mac mini con M4. Le prestazioni grafiche raddoppiano rispetto alla generazione precedente, un salto generazionale non banale.

La memoria unificata di base è di 16GB, con banda passante di 170GB/s contro i 120GB/s del modello M4, affiancata da 256GB di SSD. Per la connettività arriva il chip proprietario N1, che abilita Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, insieme a Ethernet 2.5Gb (con opzione 10Gb). Non mancano tre porte Thunderbolt 4, HDMI, due USB-C frontali e jack cuffie, oltre al supporto Genlock su USB-C, funzione pensata per chi lavora con fotocamere professionali e display esterni sincronizzati.

Il design resta invariato rispetto al redesign 2024: misure di soli 12,7 x 12,7 x 5 cm, pensate per un utilizzo always-on e workflow di intelligenza artificiale continui. Un fattore di forma che continua a convincere, nonostante l’assenza di novità estetiche.

Mac mini M6: il prezzo scende, ecco quanto si risparmia

Il listino ufficiale per questa configurazione è di 1.079€, già superiore di quasi 400€ rispetto al Mac mini M4 che debuttava a 699€. Su Amazon il prezzo ha seguito un percorso discendente: dai 999€ del primo ribasso di ottobre si è arrivati ora a 899€, equivalente al prezzo USA convertito in euro e a uno sconto del 17% sul listino, per un risparmio diretto di 180€.

Si tratta di un prezzo interessante se confrontato con l’andamento recente dell’offerta, senza essere un’occasione eclatante ma comunque degna di nota per chi considerava l’acquisto. La disponibilità è su Amazon.it, con garanzia del prezzo minimo per chi acquista in preordine: se il costo scendesse ulteriormente prima della spedizione, l’ordine verrebbe adeguato automaticamente alla cifra più bassa.

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