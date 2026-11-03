Il mercato dei computer a scheda singola (o Single Board Computer) continua ad arricchirsi di alternative al celebre Raspberry Pi, soprattutto per chi cerca una piattaforma compatta da utilizzare in progetti fai-da-te, sistemi embedded e applicazioni di sviluppo. Tra le novità più interessanti troviamo il Banana Pi BPI-M8, un nuovo SBC che punta su un processore octa-core, memoria LPDDR5 e una dotazione di connessioni piuttosto completa, il tutto nonostante le dimensioni contenute.

La scheda misura appena 85 x 56 mm e integra già le principali porte necessarie per iniziare a utilizzarla, senza richiedere una scheda aggiuntiva per accedere alle connessioni più comuni. A caratterizzarla è soprattutto il SoC Allwinner A733, affiancato da 4 GB di RAM e da diverse opzioni per lo spazio di archiviazione; non mancano inoltre Ethernet Gigabit, WiFi 6, Bluetooth 5.0 e un connettore PCI-E per espandere le possibilità della piattaforma.

Il produttore propone due versioni, differenti principalmente per la memoria interna e il prezzo; il BPI-M8A viene commercializzato con 64 GB di eMMC, mentre il BPI-M8B rinuncia a questa memoria integrata per mantenere il costo d’ingresso più basso.

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Allwinner A733 e 4 GB di RAM: cosa offre il nuovo Banana Pi

Il cuore del Banana Pi BPI-M8 è come detto il processore Allwinner A733, una soluzione a otto core che combina due Arm Cortex-A76, con frequenza fino a 2 GHz, e sei Cortex-A55, che raggiungono 1,8 GHz; si tratta di un’architettura pensata per bilanciare prestazioni ed efficienza energetica, adatta a una piattaforma destinata soprattutto allo sviluppo e all’esecuzione di applicazioni leggere.

Il comparto grafico è affidato alla GPU Imagination PowerVR BXM-4-64 MC1, mentre per le elaborazioni legate all’Intelligenza Artificiale è presente una piccola NPU con capacità dichiarata di 3 TOPS; quest’ultima può risultare utile in determinati progetti di inferenza locale, anche se le prestazioni effettive dipenderanno dal software utilizzato e dal supporto disponibile per l’acceleratore.

A completare la configurazione troviamo 4 GB di memoria LPDDR5 (saldata sulla scheda), mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione invece, la variante BPI-M8A integra un modulo eMMC da 64 GB, mentre la BPI-M8B utilizza una memoria SPI NOR da 16 MB, destinata principalmente al firmware e alle funzioni di avvio. Entrambi i modelli possono utilizzare una scheda microSD e dispongono di un connettore per moduli UFS.

La connettività rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto. La scheda mette a disposizione quattro porte USB Type-A, di cui una USB 3.0 e tre USB 2.0, oltre a una porta Ethernet Gigabit con supporto PoE tramite un accessorio dedicato. Sono presenti anche WiFi 6 e Bluetooth 5.0, mentre per collegare un monitor si può utilizzare l’uscita HDMI 2.0b, compatibile con segnali fino a 4K a 60 Hz.

A bordo non mancano un jack audio da 3,5 mm, un’interfaccia MIPI DSI per display e due connessioni MIPI CSI per le fotocamere. Per chi lavora invece con sensori, dispositivi esterni e circuiti personalizzati, il BPI-M8 mette inoltre a disposizione il classico header GPIO a 40 pin, compatibile con numerosi accessori e componenti utilizzati nel mondo dei single-board computer.

Un ulteriore elemento da segnalare è il connettore FFC che permette di accedere alle funzionalità PCI-E, condivise con l’interfaccia DisplayPort; si tratta di una soluzione interessante che consente di collegare schede di espansione compatibili, per esempio tramite un adattatore dedicato per unità SSD M.2, ampliando le possibilità rispetto alla sola memoria integrata. La compatibilità dipende naturalmente dagli adattatori utilizzati e dalla configurazione software.

La piattaforma è indicata per l’utilizzo con Linux, Android e Armbian; tuttavia, come spesso accade con i computer a scheda singola, è opportuno controllare lo stato del supporto software prima di sceglierla per un progetto specifico; la disponibilità di immagini aggiornate, driver e documentazione può fare una differenza significativa nell’esperienza d’uso.

Banana Pi BPI-M8A e M8B: disponibilità e prezzi

Il nuovo Banana Pi BPI-M8 è acquistabile attraverso lo store ufficiale del produttore, che propone due configurazioni con prezzi differenti. Il BPI-M8A, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC, viene indicato a 103 dollari, mentre il BPI-M8B, dotato di 4 GB di RAM e 16 MB di memoria SPI NOR, costa 69 dollari.

Si tratta dei prezzi di partenza riportati dal negozio ufficiale, ai quali possono aggiungersi le spese di spedizione; se siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di verificare il costo complessivo e le condizioni di consegna per l’Italia, oltre alla disponibilità degli eventuali accessori necessari per sfruttare le interfacce di espansione.

Il BPI-M8 si presenta come una proposta interessante per chi cerca una piattaforma compatta con un buon numero di connessioni già disponibili, soprattutto in ambito embedded, domotica e sviluppo hardware. La presenza di PCI-E, UFS, GPIO e interfacce dedicate a display e fotocamere offre una certa flessibilità, mentre il prezzo della versione senza eMMC può attirare chi dispone già di soluzioni di archiviazione alternative. Come per ogni SBC comunque resta da valutare quanto il supporto software e la compatibilità con le periferiche siano adeguati alle esigenze del singolo progetto.