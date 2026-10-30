Lexar amplia la propria gamma di soluzioni dedicate all’archiviazione portatile con Muse Ultra-Slim Portable SSD, un’unità esterna progettata per chi lavora spesso con foto e video e ha bisogno di spazio aggiuntivo senza dover trasportare accessori ingombranti. Presentato lo scorso settembre durante IFA 2026, il dispositivo si prepara ora ad arrivare sul mercato italiano, puntando su dimensioni particolarmente contenute, connessione magnetica e velocità di trasferimento elevate.

L’azienda, che proprio quest’anno celebra il 30° anniversario dalla fondazione, presenta Muse come l’SSD portatile più sottile al mondo. Una soluzione pensata soprattutto per creator e professionisti, ma che potrebbe tornare utile anche a chi registra frequentemente video con il proprio smartphone e desidera gestire i contenuti senza riempire la memoria interna del dispositivo.

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Lexar Muse punta su un design ultrasottile e sulla connessione magnetica

Uno degli aspetti più interessanti di Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD è senza dubbio il design, l’unità presenta un formato simile a quello di una carta di credito, così da poter essere trasportata facilmente anche in tasca o all’interno di una piccola custodia. Il produttore ha scelto un corpo unibody in metallo, ricavato da un unico blocco, con una finitura argentata e linee essenziali.

Ancora più particolari sono le dimensioni: il profilo misura appena 1 mm sui bordi, mentre lo spessore massimo raggiunge 3,8 mm nella parte centrale. Per riuscire a concentrare tutta la componentistica in uno spazio così ridotto, Lexar ha lavorato sull’architettura interna, utilizzando circuiti stampati ultrasottili e memoria NAND ad alta densità.

Il progetto non si limita però alla riduzione degli ingombri, Muse integra infatti la connessione dati magnetica proprietaria PogoPin, accompagnata dal cavo magnetico SnapLink. I magneti al neodimio di grado N52 permettono di ottenere un allineamento preciso e una connessione stabile, con l’obbiettivo di rendere più semplice l’utilizzo dell’unità durante gli spostamenti.

Nella confezione è inoltre inclusa una custodia magnetica, che consente di fissare l’SSD sul retro degli iPhone compatibili con MagSafe. Una soluzione che permette di mantenere smartphone e memoria esterna uniti durante le riprese, limitando l’ingombro di cavi e accessori e rendendo più pratico l’utilizzo dello spazio di archiviazione aggiuntivo.

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Nonostante le dimensioni estremamente contenute, Lexar Muse promette prestazioni interessanti anche sul fronte del trasferimento dati. L’unità raggiunge infatti velocità di lettura e scrittura fino a 1.000 MB/s, valori che dovrebbero consentire di spostare rapidamente anche file di grandi dimensioni, come video ad alta risoluzione e progetti creativi.

La compatibilità comprende iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi dotati di connessione USB-C. Tra le funzionalità più interessanti figura inoltre il supporto alla registrazione esterna di video Apple ProRes in 4K fino a 120 fps, sui modelli di iPhone compatibili. Una caratteristica particolarmente utile per chi utilizza lo smartphone come strumento di produzione video e vuole registrare contenuti di alta qualità direttamente su un’unità esterna.

A completare l’esperienza interviene la Lexar App, applicazione gratuita che facilita il trasferimento dei file verso i dispositivi di archiviazione del produttore e permette di semplificare le operazioni di backup di foto e video.

Per quanto riguarda la disponibilità, Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD arriverà sul mercato italiano a partire da novembre 2026, nelle capacità da 512 GB, 1 TB e 2 TB. Il prezzo consigliato partirà da 239 euro, mentre non sono stati comunicati i prezzi delle singole configurazioni.