Avvicinarsi ai 1000€ per un iPhone Pro con chip A19 Pro e fotocamera Fusion da 48 MP sembrava un’utopia fino a poche settimane fa. Apple iPhone 17 Pro, lanciato a settembre 2025 con un prezzo di partenza di 1.339€, ora si trova a un passo da questa soglia grazie a una promozione che taglia il costo di oltre 300€. La versione da 256GB in colorazione Cosmic Orange, una delle tre tonalità disponibili per la gamma Pro, rappresenta probabilmente il modo più conveniente per entrare nell’ecosistema Apple senza rinunciare alle prestazioni di punta. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo smartphone e perché l’offerta attuale merita attenzione.

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Apple iPhone 17 Pro: chip A19 Pro e zoom ottico da record

Il cuore del dispositivo è il chip A19 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5T e un Neural Engine a 16 core pensato per elaborare modelli AI direttamente sul dispositivo. La camera di vapore integrata mantiene le temperature sotto controllo anche nei carichi di lavoro più intensi, come gaming prolungato o editing video 4K.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit, il valore più alto mai registrato su un iPhone, con refresh rate variabile fino a 120Hz grazie alla tecnologia ProMotion.

Tra le specifiche principali:

Tre fotocamere Fusion da 48 MP (principale, ultra-grandangolare, teleobiettivo 4x) con zoom ottico fino a 8x, il più lungo mai visto su un iPhone

Fotocamera frontale Center Stage da 18 MP

Scocca unibody in alluminio con Ceramic Shield 2 frontale e certificazione IP68

Batteria da 3998 mAh con ricarica rapida a 40W e wireless a 25W

Face ID migliorato, funzionante anche con occhiali da sole e mascherine

Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 5G

Sistema operativo iOS 26 preinstallato

La combinazione di zoom ottico esteso e AI on-device rende questo modello particolarmente interessante per chi scatta foto e video in mobilità senza dover ricorrere a obiettivi aggiuntivi.

Sconto vicino al 22% per iPhone 17 Pro

Il prezzo di lancio di 1.339€ scende ora a 1.039€ su eBay, con uno sconto del 22% e un risparmio concreto di 300€. Si tratta di una cifra interessante se si considera che altri rivenditori italiani, come TrovaPrezzi, segnalano prezzi minimi attorno ai 1.098€ per lo stesso modello con Garanzia Europa 24 Mesi. L’offerta riguarda la versione da 256GB in colorazione Cosmic Orange ed è disponibile tramite il venditore su eBay, piattaforma che garantisce tutela acquirenti e tracciabilità della spedizione.

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