Apple con il lancio di MacBook Neo ha letteralmente dato uno scossone al settore dei notebook, obbligando di fatto i vari principali produttori concorrenti a studiare proprie soluzioni per contrastare il modello “low cost” del colosso di Cupertino.

Il successo riscosso da MacBook Neo è stato immediato, tanto che numerosi appassionati di tecnologia e addetti ai lavori hanno da subito iniziato a fantasticare sui possibili miglioramenti della seconda generazione.

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Cosa ci possiamo aspettare da MacBook Neo 2

Stando ad un nuovo report di Bloomberg, pare che nei progetti del colosso di Cupertino vi sia il lancio della seconda generazione di questo notebook entry level nella prima metà del prossimo anno. Purtroppo ad oggi non sono disponibili dettagli più precisi e, pertanto, è lecito attendersi l’arrivo di MacBook Neo 2 entro l’estate del 2027.

MacBook Neo può contare su un processore Apple A18 Pro e su 8 GB di RAM ed entrambe queste caratteristiche dovrebbero essere migliorate con la seconda generazione, che sul mercato dovrebbe arrivare con a bordo il chip Apple A19 Pro e 12 GB di RAM.

Un’altra novità di MacBook Neo 2 dovrebbe essere rappresentata dalle colorazioni disponibili, sebbene non sia chiaro se l’azienda abbia intenzione di sostituire quelle della prima generazione (argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco) o aggiungerne altre ad esse.

Sarà interessante scoprire se per tale device il colosso di Cupertino abbia in programma ulteriori aumenti di prezzo (ricordiamo, infatti, che la prima generazione è stata lanciata a 699 euro, per poi subire un rincaro di 100 euro dopo alcuni mesi) o se, al contrario, MacBook Neo 2 farà il suo esordio ufficiale sul mercato a 799 euro.