Dopo il debutto sul mercato, raramente capita di vedere una prima vera occasione per accaparrarsi un prodotto appena lanciato. Beats Studio Pro nella colorazione Kaki, esclusiva Amazon, strappa proprio ora il suo primo sconto importante. Cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato e supporto all’audio lossless via USB-C: specifiche che normalmente si pagano a prezzo pieno, soprattutto quando il prodotto è ancora fresco di lancio. Questa volta però qualcosa cambia, e vale la pena capire cosa offre davvero questo modello prima che l’offerta sparisca.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Beats Studio Pro, l’erede premium con dna Apple

Beats Studio Pro segna il ritorno della storica linea over-ear del marchio controllato da Apple, portando in dote tecnologie finora riservate agli AirPods. Il cuore sonoro è affidato a driver da 40 mm capaci di ridurre la distorsione fino all’80% rispetto al modello precedente, supportati da un processore digitale che ottimizza la risposta in frequenza per un suono potente e dettagliato.

Tra le funzioni più interessanti spicca l’audio spaziale personalizzato con Dolby Atmos e tracciamento dinamico della testa, che sfrutta la fotocamera TrueDepth degli iPhone per creare un profilo acustico su misura. Non manca un DAC interno a 24 bit/48 kHz, utilizzabile però solo via cavo USB-C per riprodurre brani hi-res da Amazon Music, Apple Music e Tidal, con tre profili sonori selezionabili: Signature, Entertainment e Conversazione.

Sul fronte della cancellazione del rumore, il sistema ANC completamente adattivo monitora in tempo reale i suoni esterni, mentre la modalità Trasparenza permette di restare consapevoli dell’ambiente circostante. Per le chiamate entrano in gioco sei microfoni totali, con due unità beamforming dedicate alla voce che migliorano la chiarezza del parlato fino al 27% rispetto alle Studio3 Wireless.

L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 40 ore di ascolto, che scendono a 24 con ANC attivo, con ricarica rapida Fast Fuel capace di garantire 4 ore di musica in soli 10 minuti. La connettività sfrutta Bluetooth 5.3 di classe 1 per una copertura più ampia e stabile, con piena compatibilità sia Apple che Android grazie a Google Fast Pair e pairing a un tocco.

Sconto del 16% sulla colorazione Kaki esclusiva

Il prezzo di listino di Beats Studio Pro è di 399,95€, ma la variante Kaki proposta in esclusiva su Amazon scende ora a 179€ rispetto ai 214€ di riferimento, con uno sconto del 16% e un risparmio concreto di 35€. L’offerta è disponibile su Amazon.it, piattaforma che gestisce in esclusiva questa colorazione, affiancata nella gamma da Deep Brown, Black, Light Blue, Sand Gray, Navy e Sandstone. Considerando che si tratta di un prodotto uscito da poco, questo primo calo di prezzo rappresenta un’occasione da monitorare attentamente, soprattutto per chi cerca un design raffinato e una dotazione tecnica completa a un costo più accessibile rispetto al listino ufficiale.

Per non perdere i prossimi ribassi su cuffie e dispositivi tech, conviene iscriversi al canale PrezziTech dove le offerte migliori arrivano in tempo reale, e a ErroriBomba per gli sconti più clamorosi e gli errori di prezzo su qualsiasi categoria di prodotto.