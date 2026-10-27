A poco più di un anno di distanza dal debutto italiano al Salone Auto Torino, LEPAS, il marchio del gruppo Chery dedicato ai veicoli a nuova energia, ha mostrato per la prima volta un’auto che non è destinata ai concessionari, almeno non così com’è.

Si chiama AURA Concept ed è la prima concept car nella storia del brand, pensata per indicare la direzione stilistica che prenderanno i suoi prossimi modelli, con un frontale ridisegnato e una buona dose di personalizzazione digitale. Eccone una panoramica.

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Il linguaggio Leopard Aesthetics si evolve

La presentazione è avvenuta durante la Global Elegance Night di Wuhu, la città cinese che ospita la sede del gruppo, nell’ambito della prima edizione della LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, evento con cui il marchio ha voluto raccontare la propria idea di eleganza in campo automobilistico, costruita su proporzioni decise, superfici curate e maggiori possibilità di personalizzazione.

La AURA Concept rappresenta un’evoluzione del linguaggio stilistico Leopard Aesthetics e riprende le superfici lucide ispirate alla porcellana già viste sulla LEPAS L8, il SUV con cui il marchio ha esordito anche sul mercato italiano.

Le proporzioni seguono uno schema piuttosto classico per un’auto dall’impostazione sportiva, con un passo lungo, sbalzi corti e una carreggiata ampia, mentre le linee di spalla marcate danno carattere alla fiancata.

A detta del capo designer Ivan Dulanovic, l’ispirazione arriva dalla postura snella e protesa in avanti del leopardo, e i canali d’aria integrati nella carrozzeria hanno il compito di guidare i flussi attorno e sopra la vettura, così da tenere insieme aerodinamica e stile.

Nuovo frontale, fari Leopard-Eye e le grafiche digitali

L’elemento destinato con ogni probabilità a influenzare i prossimi modelli LEPAS è il frontale, completamente rivisto. La calandra dalla forma arrotondata e le prese d’aria laterali confluiscono infatti in un’unica superficie nera, pulita e senza interruzioni, affiancata dai fari Leopard-Eye, che secondo il marchio richiamano lo sguardo concentrato e l’energia controllata del felino e diventano la firma luminosa riconoscibile dell’azienda.

Invece di puntare su elementi decorativi di grandi dimensioni, LEPAS ha scelto di costruire l’identità di famiglia su proporzioni, trattamento delle superfici e luci, così da rendere riconoscibili modelli anche molto diversi tra loro.

Nella stessa logica, i canali aerodinamici sono ricavati direttamente nella carrozzeria anziché applicati come elementi separati, il che aiuta, a detta dell’azienda, a mantenere pulita la linea dell’auto e che, secondo Lepas, aiuterà a distinguere i futuri modelli in un mercato delle auto a nuova energia sempre più affollato.

Uno degli aspetti più interessanti della AURA Concept riguarda la possibilità di cambiare l’aspetto dell’auto senza toccarne la forma. Nel frontale è integrata una sorta di tela digitale in grado di mostrare grafiche, effetti luminosi e animazioni personalizzabili, mentre al posteriore un display ellittico consente di scegliere firme luminose diverse per i fanali.

Dulanovic ha spiegato che l’obiettivo è invitare i clienti a partecipare attivamente al design della propria auto, invece di lasciare che siano le esigenze tecniche e hardware a stabilire ogni dettaglio dell’aspetto frontale.

LEPAS non ha confermato quali di queste soluzioni arriveranno sui modelli di serie né con quali tempi, per cui al momento si tratta di una dimostrazione di intenti più che di un’anticipazione concreta.

Per la AURA Concept il marchio ha sviluppato tre tinte, ciascuna legata a un luogo e a un momento della giornata:

Dawn Pearl , un rosa tenue che richiama l’alba di Tahiti

, un rosa tenue che richiama l’alba di Tahiti Bacalar Blue , un blu turchese ispirato alle acque della laguna di Bacalar, in Messico

, un blu turchese ispirato alle acque della laguna di Bacalar, in Messico Provence Twilight, un blu violaceo intenso che si rifà ai campi di lavanda della Provenza al tramonto

Anche il colore, nella visione di LEPAS, smette di essere una semplice scelta estetica e diventa uno degli strumenti con cui il proprietario può esprimere le proprie preferenze, accanto agli elementi luminosi personalizzabili.

Cosa resta e cosa no per i modelli di serie

Va detto che la AURA Concept resta uno studio di stile e non un modello confermato per la produzione, e il marchio non ha diffuso alcun dato tecnico su motorizzazioni o batterie.

Il suo contributo più concreto è quindi la direzione stilistica che indica, a partire dalla firma luminosa Leopard-Eye, dai dettagli aerodinamici integrati nella carrozzeria e dalle nuove possibilità di personalizzazione esterna.

Per avere un’idea di dove si colloca il marchio oggi, in Italia LEPAS vende la L8 in versione ibrida plug-in a partire da 41.700 euro, in attesa dei più compatti L6 e L4 già annunciati. Resta dunque da capire quanto del linguaggio visto sulla AURA ritroveremo su questi prossimi modelli, ma i primi indizi potrebbero arrivare già con i lanci previsti nei prossimi mesi.