In Cina la corsa alla ricarica in classe megawatt non accenna a rallentare, e dopo le iniziative di BYD, Geely e Huawei anche Chery ha svelato ufficialmente il proprio sistema ad altissima potenza.

Il costruttore promette tempi che lo collocano a ridosso del record di categoria, anche se la rete di colonnine in grado di sfruttarli è appena agli inizi della propria diffusione. Eccone una panoramica.

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Come funziona la ricarica Volt-Dragon di Chery

Il sistema, chiamato Volt-Dragon e presentato durante l’International User Summit organizzato dall’azienda a Wuhu tra il 19 e il 23 ottobre, raggiunge una potenza di picco di 1,44 MW. Stando ai dati diffusi da Chery, bastano 5 minuti di collegamento per recuperare fino a 500 km di autonomia, mentre una ricarica più completa, dal 10 al 97%, richiede in tutto 6 minuti e 50 secondi.

Per gestire flussi di energia di questa portata senza compromettere i componenti, il sistema si appoggia a una piattaforma di gestione chiamata CheryMind, che il costruttore descrive come “basata sull’intelligenza artificiale” e che regola in tempo reale i parametri di ricarica in base alle variazioni di temperatura all’interno del pacco batterie, così da mantenere alta l’efficienza e limitarne l’usura chimica.

Peccato per l’assenza di dati dettagliati sui test in condizioni climatiche estreme, che altri concorrenti hanno invece già comunicato; Chery si è limitata a precisare che, negli scenari più prudenti, i 500 km di autonomia vengono comunque garantiti in 8 minuti.

Va detto che l’azienda ha già annunciato alcune funzioni future per Volt-Dragon, come riportato da Electrive, tra cui la ricarica automatizzata tramite braccio robotico e la possibilità di restituire energia alla rete (V2G), mentre non è ancora chiaro quali modelli della gamma Chery saranno compatibili.

Il confronto con CATL, BYD e Geely

Con questi numeri Chery si piazza ai vertici della categoria, subito dietro al record di CATL, che con la terza generazione delle batterie Shenxing completa un ciclo analogo in 6 minuti e 27 secondi, appena 23 secondi in meno.

Più staccati gli altri concorrenti, che secondo i confronti pubblicati da CarNewsChina si collocano tra gli 8 e i 9 minuti per arrivare al 97%:

CATL (Shenxing di terza generazione): 6 minuti e 27 secondi

(Shenxing di terza generazione): 6 minuti e 27 secondi Chery (Volt-Dragon): 6 minuti e 50 secondi

(Volt-Dragon): 6 minuti e 50 secondi FAW (Hongqi): 8 minuti e 3 secondi

(Hongqi): 8 minuti e 3 secondi Geely : 8 minuti e 42 secondi

: 8 minuti e 42 secondi BYD (Blade Battery 2.0): 9 minuti

Sì, perché ormai la sfida tra i costruttori cinesi non si gioca più sui minuti ma sui secondi, e il confronto si sposta sempre più sulla potenza delle colonnine, con Geely che ha già annunciato un caricatore da 2,2 MW e BYD che punta sui suoi sistemi da 1.500 kW.

La rete Chery, però, è ancora tutta da costruire

Dove Chery è ancora molto indietro è nella diffusione delle stazioni, perché l’azienda ha appena avviato la fase iniziale di installazione, con un primo lotto di circa 100 colonnine distribuite in dieci città cinesi. Il piano di espansione è comunque ambizioso e prevede di arrivare a 20.000 stazioni in tutto il mondo entro il 2029, con dettagli più precisi attesi entro la fine dell’anno.

Il confronto con BYD rende bene l’idea della distanza, dato che, come vi avevamo raccontato a metà ottobre, il colosso di Shenzhen ha festeggiato ad agosto il traguardo delle 10.000 stazioni Flash in Cina e punta a raddoppiarle entro la fine del 2026, mentre in Europa prevede di installarne 100 entro dicembre.

Insomma vedremo quanto velocemente Chery riuscirà a trasformare le promesse in colonnine reali e quali auto potranno sfruttarle, ma nelle prossime settimane l’azienda dovrebbe svelare i piani di espansione più nel dettaglio.