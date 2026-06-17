Il mercato italiano delle auto accoglie un nuovo brand: stiamo parlando di Lepas, marchio del Gruppo Chery nato nel 2025 e destinato esclusivamente ai mercati internazionali, debutta ufficialmente nel nostro paese con il SUV ibrido plug-in L8.

Per chi non lo sapesse, il Gruppo Chery è il primo gruppo automobilistico cinese per esportazioni, e la creazione del brand Lepas rientra nella strategia di espansione verso Europa e altri mercati sviluppati. Il nome deriva dalla combinazione delle parole inglesi “leap” e “passion”. La L8 aveva fatto il suo debutto europeo al Salone dell’Auto di Torino, e ora arriva finalmente sul mercato con prezzi e allestimenti definiti.

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Sistema ibrido plug-in e oltre 1.000 km di autonomia totale

Il powertrain della Lepas L8 è un sistema Super Hybrid plug-in che combina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller con due unità elettriche. La batteria ha una capacità di 18,4 kWh e la trazione è anteriore. La potenza complessiva del sistema raggiunge i 279 CV, equivalenti a 205 kW, con una coppia di 365 Nm.

Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L’autonomia in modalità puramente elettrica è di 90 km nel ciclo WLTP combinato, che salgono a 123 km nel ciclo urbano. Il consumo dichiarato è di 2,2 litri per 100 km con emissioni di CO₂ di 53 g/km. L’autonomia totale, combinando motore termico ed elettrico con il pieno e la batteria carica, supera i 1.000 km.

Allestimento Essence ed Elegance

L’allestimento Essence da 41.700 euro include cerchi da 19 pollici, fari full-LED, display centrale da 13,2 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, climatizzatore automatico bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 540° e 8 airbag.

Per quanto concerne l’allestimento Elegance da 44.700 euro, questo aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili in ecopelle riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, assistenza al parcheggio autonomo e da remoto, e 10 airbag invece di 8.

Solo per la versione Elegance sono disponibili gli interni in tinta Cuoio come optional a 500 euro.

Prezzi, colorazioni e garanzia

La gamma colori parte dal bianco Himalayan di serie e le tinte metallizzate, che includono Provence Purple, Mariana Black e Norwegian Forest Green, sono proposte a 700 euro. La vernice opaca Iceland Lava Matte Gray è riservata all’allestimento Elegance e costa 1.200 euro.

Segnaliamo inoltre che la garanzia di base offerta dal brand è di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione del sistema ibrido.

Le ordinazioni apriranno a luglio presso le concessionarie Lepas, con i due allestimenti disponibili: Essence a 41.700 euro ed Elegance a 44.700 euro, prezzi chiavi in mano comprensivi di IVA e messa su strada.

La gamma Lepas si amplierà nel 2026

La L8 è solo il primo dei modelli Lepas in arrivo in Italia, visto che nel corso del 2026 la gamma si amplierà con i SUV L6 e L4, che completeranno l’offerta del marchio coprendo segmenti diversi del mercato. Il Gruppo Chery punta a vendere 500.000 unità Lepas a livello globale entro tre anni dal lancio, con l’obiettivo di raggiungere 45 paesi entro il 2027.