Queste sono le ultime ore per avere il Pass Sport di NOW al prezzo mensile di 19,99 euro/mese sottoscrivendo l’abbonamento con vincolo di durata a 12 mesi: dalle 15:00 di oggi, lunedì 26 ottobre 2026, il prezzo aumenterà infatti sia per l’abbonamento mensile che per l’abbonamento con vincolo di durata a 12 mesi.

Andiamo a scoprire quindi come abbonarsi per sfruttare questa occasione e a discutere i nuovi prezzi del Pass Sport, oltre a riepilogare il prezzo degli altri Pass (anche in combinata) messi a disposizione dalla piattaforma in streaming di Sky.

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NOW aumenta il prezzo del Pass Sport: ultime ore per abbonarsi al prezzo attuale

Il Pass Sport di NOW è fondamentale per gli appassionati di calcio che vogliono guardare le partite di tutte le Coppe Europee (Champions League, Europa League, Conference League), per gli appassionati di tennis (ATP Tour, WTA Tour, Winbledon e US Open), per gli appassionati di basket (NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A – LBA), per gli appassionati di rugby, pallavolo e tanto altro, compresi i motori (con tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming).

Fino alle 14:59 di lunedì 26 ottobre 2026 è possibile usufruire del prezzo che ha avuto finora il Pass Sport:

19,99 euro al mese (12 mesi al prezzo di 8) abbonandosi con un vincolo di durata di 12 mesi (dopo si rinnoverà col prezzo di listino in vigore)

(12 mesi al prezzo di 8) abbonandosi con un vincolo di durata di 12 mesi (dopo si rinnoverà col prezzo di listino in vigore) 29,99 euro al mese abbonandosi senza vincoli.

Cosa cambia dalle 15:00 di oggi (lunedì 26 ottobre 2026)

A partire dalle ore 15:00 di oggi (lunedì 26 ottobre 2026) il costo del Pass Sport di NOW subirà un rincaro di 5 euro al mese, a prescindere dalla tipologia di abbonamento che decidiate di sottoscrivere:

24,99 euro al mese (risparmio di 120 euro/anno) abbonandosi con un vincolo di durata di 12 mesi (dopo si rinnoverà col prezzo di listino in vigore)

(risparmio di 120 euro/anno) abbonandosi con un vincolo di durata di 12 mesi (dopo si rinnoverà col prezzo di listino in vigore) 34,99 euro al mese abbonandosi senza vincoli.

Gli altri Pass disponibili su NOW

NOW non è solo sport ma la piattaforma mette a disposizione dei potenziali clienti piani in abbonamento che spaziano su cinema e intrattenimento. In tal senso abbiamo tre pacchetti che cercano di soddisfare tutte le esigenze.