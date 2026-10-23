Trovare un notebook generalista capace di abbinare un processore di nuova generazione con NPU dedicata, 16GB di RAM DDR5 e uno storage veloce sotto i 600€ non è affatto scontato. ASUS Vivobook 15 F1504MA rompe questo schema proprio ora, con un calo di prezzo che lo porta al suo minimo storico su Amazon.it. Il notebook, in elegante colorazione Argento, è pensato per studio, smart working e produttività quotidiana, e oggi si presenta con una riduzione mai vista prima per questo modello. Vediamo nel dettaglio cosa lo rende interessante e quali sono le condizioni dell’offerta.

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ASUS Vivobook 15: AI integrata e leggerezza in un corpo da 1,7kg

Al centro di ASUS Vivobook 15 F1504MA troviamo Intel Core 5 320, processore di nuova generazione da 6 core e 6 thread, con frequenza fino a 4.6 GHz e una NPU integrata fino a 16 TOPS dedicata alle funzionalità di intelligenza artificiale. Si tratta di una specifica rara da trovare in questa fascia di prezzo, pensata per ottimizzare efficienza energetica e gestione intelligente dei processi.

La dotazione prosegue con 16GB di RAM DDR5 e 512GB di SSD PCIe 4.0, combinazione che garantisce multitasking fluido e avvii rapidi, elementi fondamentali per chi lavora tra più applicazioni o gestisce decine di schede del browser contemporaneamente.

Il display da 15.6 pollici FHD con pannello IPS-level e trattamento anti-glare offre una visione confortevole anche durante sessioni prolungate, nonostante il refresh rate limitato a 60Hz, scelta coerente con il posizionamento generalista del prodotto.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

e Bluetooth 5.2 Porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e Type-A, USB 2.0 e HDMI 1.4

Tastiera ErgoSense retroilluminata con tastierino numerico

con tastierino numerico Sensore di impronte digitali per il login rapido

Webcam HD con shutter fisico per la privacy

Audio SonicMaster con array microfonico integrato

con array microfonico integrato Peso contenuto di circa 1,7kg

Un ulteriore valore aggiunto per il mercato italiano è la garanzia estesa a 3 anni, superiore allo standard di 2 anni solitamente offerto sui notebook consumer, rendendo questo Vivobook 15 una scelta ancora più sicura nel lungo periodo.

Sconto del 40% su ASUS Vivobook 15

Il notebook passa da un prezzo di listino di 999€ a soli 599€, con uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio netto di 400€. L’offerta è attiva su Amazon.it, dove al momento rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello specifico (ASIN B0H261K2KN). Si tratta di una promozione a tempo limitato, quindi conviene valutare l’acquisto prima che le scorte o le condizioni di prezzo possano variare.

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