Appena uscito iPhone 18 Pro, e già iPhone 17 Pro crolla di prezzo. Su eBay la versione da 256GB in colorazione Blu Profondo scende a 1.099€, con un risparmio di 240€ rispetto al prezzo di listino. Chi cerca il meglio della fotografia mobile Apple senza inseguire l’ultima generazione a tutti i costi, ha ora un motivo in più per fermarsi qui. Vediamo perché questo modello resta una scelta azzeccata.

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Apple

iPhone 17 Pro: chip A19 Pro e fotocamere da professionista

Il cuore pulsante di questo smartphone è il chip A19 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm di terza generazione. CPU a 6 core, GPU a 6 core con acceleratori neurali e Neural Engine a 16 core lavorano insieme a 12GB di RAM, garantendo fluidità anche nelle attività più intense e supporto ottimale per le funzioni di Apple Intelligence.

Il sistema fotografico rappresenta probabilmente il punto più convincente dell’intero dispositivo. Tre fotocamere Fusion da 48MP (principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo) offrono l’equivalente di otto obiettivi professionali:

Fotocamera principale : 48 MP, f/1.78, stabilizzazione ottica di seconda generazione

: 48 MP, f/1.78, stabilizzazione ottica di seconda generazione Ultra-grandangolare : 48 MP, f/2.2, campo visivo di 120°

: 48 MP, f/2.2, campo visivo di 120° Teleobiettivo: 48 MP, f/2.8, design tetraprisma con zoom ottico fino a 8x

Lo zoom digitale raggiunge i 40x, il massimo mai visto su un iPhone. Il display Super Retina XDR OLED da 6,3″ con ProMotion a 120Hz e luminosità di picco a 3.000 nit garantisce una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Sul fronte costruttivo, il design unibody in alluminio forgiato a caldo con camera di vapore integrata migliora sensibilmente la dissipazione termica, mentre il Ceramic Shield 2 rende il frontale tre volte più resistente ai graffi. Il dispositivo monta iOS 26, aggiornabile fino a iOS 27, con supporto completo alle funzioni di Apple Intelligence.

Rispetto al più recente iPhone 18 Pro, le differenze tecniche restano marginali per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, rendendo questo modello la scelta più sensata per chi vuole il massimo delle prestazioni senza pagare il sovrapprezzo da “ultima uscita”.

Sconto iPhone 17 Pro: 240€ in meno su ebay

Il prezzo di listino ufficiale per iPhone 17 Pro 256GB è di 1.339€, ma su eBay l’offerta attuale lo porta a 1.099€, con uno sconto del 18% e un risparmio concreto di 240€.

Si tratta di un prezzo competitivo rispetto agli altri principali rivenditori italiani, dove il dispositivo oscilla generalmente tra i 1.180€ e i 1.299€. La colorazione Blu Profondo rappresenta una delle tonalità più ricercate di questa generazione, e la disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare a lungo considerando la richiesta sul mercato.

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