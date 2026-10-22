Nuove telecamere Blink sono da oggi disponibili in preordine su Amazon: si tratta dei modelli Blink Mini 4K+ e Blink Mini Pan-Tilt 2K+, pensati per offrire immagini più nitide, copertura più ampia e flessibilità.

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Blink Mini 4K+ e Mini Pan-Tilt 2K+ arrivano su Amazon: ecco le nuove telecamere di sicurezza

Blink Mini 4K+ è la prima telecamera di sicurezza 4K del marchio, mentre Blink Mini Pan-Tilt 2K+ è la prima telecamera motorizzata per interni ed esterni con copertura a 360 gradi. Il brand porta in Italia due nuove soluzioni per le diverse esigenze di sicurezza domestica.

Blink Mini 4K+

Blink Mini 4K+ è la prima telecamera di sicurezza 4K di Blink: offre la qualità d’immagine a più alta risoluzione mai vista prima su una telecamera del marchio in un design compatto adatto all’uso sia interno sia esterno.

Risulta progettata per catturare ancora più dettagli sfruttando la maggiore risoluzione e il campo visivo orizzontale di 115 gradi. Dispone di connettività Wi-Fi 6 dual-band per uno streaming efficiente, di audio bidirezionale e di Smart Alerts con rilevamento di persone e veicoli (con piano di abbonamento compatibile).

La telecamera può essere posizionata sia all’interno sia all’esterno grazie alla certificazione IP65, ma per l’uso esterno è necessario il Weather-Resistant Power Adaptor.

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Blink Mini Pan-Tilt 2K+

Blink Mini Pan-Tilt 2K+ è il primo modello motorizzato per interni ed esterni del marchio. Può ruotare e inclinarsi, ed è progettata non soltanto per inquadrare un punto fisso, ma anche per seguire l’azione: offre una rotazione orizzontale di 350 gradi e un’inclinazione di 115 gradi, e garantisce una copertura completa a 360 gradi.

Mette a disposizione la funzione di auto-tracking per seguire il movimento delle persone inquadrate, così da osservare l’attività mentre si svolge. Offre il rilevamento di persone e veicoli (con piano di abbonamento compatibile), la visione notturna e audio bidirezionale. Viene proposta in due versioni distinte: una per interni e una per esterni, quest’ultima con protezione all’acqua già inclusa in confezione.

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Prezzo e dove acquistare le nuove telecamere Blink

Blink Mini 4K+ e Blink Mini Pan-Tilt 2K+ sono disponibili in preordine su Amazon.it, con spedizioni che partiranno il 27 ottobre 2026: il primo modello è acquistabile al prezzo consigliato di 79,99 euro, con il set da due pezzi disponibile a 129,99 euro; il secondo modello viene proposto al prezzo consigliato di 49,99 euro (per interni) o 54,99 euro (per esterni). Per saperne di più o procedere al preordine potete seguire i link qui in basso.