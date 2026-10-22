Il chip S10 dei modelli di fascia alta, il display Always-On prima riservato ai fratelli maggiori, la ricarica rapida mai vista sulla serie SE. Apple Watch SE 3 arriva a scardinare l’idea che lo smartwatch entry-level di Apple debba accontentarsi degli avanzi tecnologici. La combinazione di 64 GB di memoria interna e un prezzo che scende sotto quota 220€ lo rende difficile da ignorare in questo momento su Amazon. Vediamo come questa configurazione con cassa galassia e cinturino sabbia si posiziona come uno degli acquisti più interessanti dell’intera gamma.

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Apple Watch SE 3: il chip s10 cambia le regole del gioco

Dietro il quadrante OLED Retina da 324 x 394 pixel si nasconde il vero salto generazionale di questo modello: il chip S10, lo stesso montato su Series 11 e Ultra 3. Non si tratta di un dettaglio marginale, perché porta in dote il display Always-On, funzione finora negata alla serie SE, con una luminosità che tocca i 1000 cd/m². Basta uno sguardo al polso per leggere ora e notifiche, senza bisogno di sollevare il braccio.

Sul fronte autonomia, Apple ha introdotto per la prima volta la ricarica rapida anche su questa fascia: 15 minuti di carica regalano fino a 8 ore di utilizzo, mentre in 45 minuti si raggiunge l’80%. L’autonomia complessiva arriva a 18 ore (32 in modalità Risparmio energetico).

Tra le altre migliorie concrete:

Memoria flash raddoppiata a 64 GB rispetto ai 32 GB del SE 2

Sensori completi: temperatura del polso, bussola, altimetro sempre attivo, accelerometro ad alto g

Resistenza all’acqua fino a 50 metri, perfetto anche per il nuoto

Funzioni di sicurezza come SOS emergenze, rilevamento cadute e incidenti

Compatibilità con watchOS 26, aggiornabile a watchOS 27

Va segnalato che questo modello resta l’unico della gamma Apple Watch privo di sensore cardiaco elettrico (ECG) e ossimetro, oltre a non supportare la connettività 5G sul mercato italiano. Specifiche che però difficilmente pesano per chi cerca un primo smartwatch solido e affidabile.

Apple Watch SE 3 al prezzo più basso di sempre

Il prezzo di listino di 279€ scende ora a 219€ su Amazon, con uno sconto del 21% che corrisponde a un risparmio di 60€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione specifica con cassa da 40 mm color galassia e cinturino Sport sabbia S/M. Per chi punta invece alla cassa più grande, anche la variante da 44 mm è disponibile in promozione a 269€ nella stessa pagina prodotto.

Un’offerta di questo tipo, su un prodotto appena rinnovato con chip di fascia alta, rappresenta una finestra interessante per chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Apple Watch senza spendere una cifra eccessiva.

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