A poco più di due mesi di distanza dal debutto dei modelli da 20.000 mAh con cavo integrato, Xiaomi ha aggiunto in queste ore un altro tassello alla propria gamma di batterie esterne per il mercato cinese.

Si chiama Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W e mette insieme un cavo USB-C che si ritrae nella scocca, un piccolo display e una potenza di ricarica superiore a quella dei modelli tascabili lanciati negli ultimi mesi. Eccone una panoramica.

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Un aggiornamento di gamma dettato da nuovi standard di sicurezza

Per capire perché Xiaomi stia sfornando power bank a ritmo così serrato è bene menzionare il fatto che in Cina è entrato in vigore lo standard GB 47372-2026, che impone ai caricabatterie portatili una serie di prove decisamente più severe rispetto al passato, tra cui la penetrazione con un ago e l’esposizione ad alte temperature, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incendi ed esplosioni legati alle celle al litio.

Il nuovo modello è certificato secondo queste regole, e proprio la maggiore protezione contro i guasti della batteria è uno degli argomenti con cui l’azienda lo presenta.

Il percorso di adeguamento era partito a giugno con la versione 2026 del Pocket Power Bank da 10.000 mAh, proposta a 149 yuan, ed era proseguito tra luglio e agosto con i modelli più capienti da 20.000 mAh, compresa una variante da 67 W. Quello di oggi si colloca a metà strada, con la capacità dei tascabili e una potenza decisamente più vicina a quella dei fratelli maggiori.

Cavo retrattile da 70 cm e le altre specifiche

La caratteristica che dà il nome al prodotto è il cavo USB-C retrattile, lungo 70 cm, che si estrae all’occorrenza e rientra nel corpo del power bank quando non serve, così da non dover portare con sé un cavo a parte e da non ritrovarsi un’appendice penzolante in borsa. Accanto al cavo trovano posto una porta USB-C e una USB-A, il che porta a tre dispositivi ricaricabili nello stesso momento.

Sul fronte delle prestazioni, i numeri dichiarati sono i seguenti:

55 W di potenza massima, disponibili sia dal cavo integrato sia dalla porta USB-C quando si ricarica un solo dispositivo

di potenza massima, disponibili sia dal cavo integrato sia dalla porta USB-C quando si ricarica un solo dispositivo 22,5 W massimi dalla porta USB-A, pensata per gli accessori più piccoli

massimi dalla porta USB-A, pensata per gli accessori più piccoli 0-64% in 30 minuti su un iPhone 17 Pro, stando ai dati forniti da Xiaomi

Significativa anche la presenza di un display che mostra in tempo reale la carica residua, la temperatura, lo stato di salute della batteria e la potenza in uscita, dotazione che manca per esempio sul Pocket Power Bank aggiornato a giugno e che su un prodotto venduto proprio sulla promessa della sicurezza ha una sua logica.

Il power bank misura 90 x 50 x 41 mm e pesa 260 g, valori che lo rendono ancora tascabile ma non esattamente leggero per un 10.000 mAh. Per fare un paragone, il Pocket Charge di OPPO si ferma a 204 g a parità di capacità, anche se con una potenza massima inferiore.

Peccato per qualche grammo di troppo, che è probabilmente il prezzo da pagare per il meccanismo di riavvolgimento del cavo e per il display; dall’altra parte, il cavo che sparisce nella scocca quando non lo si usa è una comodità che chi viaggia spesso apprezzerà.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo power bank è già in vendita in Cina attraverso lo store ufficiale Mi.com al prezzo di 299 yuan, circa 40 euro al cambio attuale, nelle colorazioni nero, oro e viola.

Si tratta del doppio rispetto ai 149 yuan richiesti per il Pocket Power Bank 2026, differenza giustificata dalla potenza più che doppia, dal display e dal cavo retrattile.

Xiaomi non ha detto nulla su un’eventuale distribuzione internazionale. Difficile per il momento fare previsioni, anche se in passato altri power bank del marchio con cavo integrato hanno fatto il salto in Europa, come lo Xiaomi Power Bank 20000 (cavo integrato), arrivato in Spagna a 20,99 euro; ne avremo contezza solo nelle prossime settimane.