Un televisore OLED da 48 pollici con processore AI di ultima generazione che scende sotto i 550€ non si vede tutti i giorni. LG OLED48B56LA, modello della Serie B5 2025, è protagonista di una promozione che taglia drasticamente il prezzo di listino, portando la tecnologia a neri perfetti e contrasto infinito tipica dell’OLED alla portata di chi cerca qualità d’immagine senza svuotare il portafoglio. Con supporto completo al gaming avanzato tramite HDMI 2.1 e compatibilità sia FreeSync che G-Sync, il dispositivo strizza l’occhio anche a chi gioca su console o PC. Vediamo come MediaWorld ha strutturato questa offerta e perché conviene approfittarne.

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LG OLED48B56LA: l’ingresso nel mondo OLED con AI integrata

Il cuore pulsante di questo televisore è il processore α8 Gen2 AI Processor 4K, un chip a 4 core capace di analizzare ogni singolo fotogramma per ottimizzare risoluzione, ridurre il rumore digitale e regolare l’audio in tempo reale. Grazie a tecnologie come LG AI Picture Pro, AI Acoustic Tuning e Dynamic Tone Mapping Pro, l’esperienza visiva e sonora si adatta automaticamente ai contenuti riprodotti.

Il pannello OLED 4K garantisce un tempo di risposta di appena 0,1 ms e un contrasto praticamente infinito grazie ai neri perfetti tipici di questa tecnologia. Non si tratta solo di un TV per il cinema: le 4 porte HDMI 2.1 permettono di giocare fino a 144fps in 4K, con supporto completo a Variable Refresh Rate, AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC Compatible. Una combinazione rara in questa fascia di prezzo, che rende il televisore interessante anche per i gamer su PC e console di ultima generazione.

Sul fronte smart, la piattaforma webOS 25 porta con sé il supporto nativo a Chromecast e Apple AirPlay 2, semplificando la condivisione di contenuti da smartphone e tablet. Il supporto HDR è completo e include Dolby Vision, HDR10 e Hybrid Log-Gamma, assicurando compatibilità con la maggior parte dei contenuti streaming disponibili oggi.

Da segnalare alcuni compromessi tipici di questa fascia: la classe energetica G non è tra le più efficienti, e l’audio integrato da 20W potrebbe risultare limitato per chi cerca un’esperienza sonora immersiva senza soundbar esterne. Nonostante questo, la qualità d’immagine OLED unita alle funzionalità gaming avanzate rende il prodotto estremamente competitivo al prezzo proposto.

Sconto imperdibile: -58% su MediaWorld

Il prezzo di listino di LG OLED48B56LA è di 1.299€, ma grazie alla promozione attiva su MediaWorld scende a soli 544€, con uno sconto del 58% che rappresenta un’ottima opportunità per chi punta a un OLED senza spendere cifre elevate. Il risparmio netto è di ben 755€ rispetto al prezzo consigliato.

C’è di più: acquistando tramite app MediaWorld e utilizzando la carta MW Club (gratuita e richiedibile direttamente online se non ancora posseduta), è possibile ottenere un ulteriore sconto del 15%, abbassando ancora il prezzo finale. Un combo che rende questa offerta tra le più interessanti del momento per chi cerca un TV OLED compatto da 48 pollici.

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