Perché spendere 999€ per un notebook da ufficio quando ASUS Vivobook 15 offre 16GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 da 512GB e un processore di ultima generazione a una frazione del prezzo? La configurazione con Intel Core 5 320 rappresenta uno dei bilanciamenti più interessanti nella fascia media dei notebook generalisti, pensata per chi cerca fluidità quotidiana senza compromessi eccessivi sul budget. Vediamo come questo modello riesce a distinguersi nella sua categoria.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ASUS Vivobook 15: potenza intelligente con NPU integrata

Il cuore pulsante di questo notebook è l’Intel Core 5 Processor 320, una CPU di nuova generazione con frequenza base di 1.5 GHz che può spingersi fino a 4.6 GHz, affiancata da 6 core e 6 thread. La vera particolarità risiede nella NPU integrata fino a 16TOPS, pensata per gestire funzionalità di intelligenza artificiale direttamente on-device, senza appoggiarsi al cloud, un dettaglio che proietta questo Vivobook verso gli standard dei notebook più moderni.

Ad affiancare il processore troviamo 16GB di RAM DDR5, una quantità superiore alla media per questa fascia di prezzo, capace di garantire multitasking fluido tra browser con numerose schede, suite d’ufficio e videoconferenze. Lo storage è affidato a un SSD PCIe 4.0 da 512GB, tecnologia che riduce drasticamente tempi di avvio e caricamento rispetto a soluzioni SATA o meccaniche.

Il display da 15,6 pollici Full HD IPS-level con trattamento antiriflesso assicura una visione comoda anche durante sessioni prolungate, sebbene il refresh rate resti limitato a 60Hz e la luminosità si attesti su valori nella media (250 nits). La grafica è affidata alla Intel Graphics integrata, sufficiente per attività di ufficio e multimediali ma non indicata per gaming impegnativo.

Completano la dotazione il Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, un sensore di impronte digitali sul touchpad e una webcam HD 720p con shutter fisico, elemento sempre più richiesto per la privacy durante le videoconferenze. Il sistema audio SonicMaster e la tastiera ErgoSense retroilluminata completano un pacchetto pensato per l’uso quotidiano in ambito scolastico e lavorativo.

Sconto del 40% su un notebook completo

Il prezzo di listino ufficiale ASUS per questa configurazione è di 999€, ma su Amazon risulta disponibile a 599€, con un risparmio netto di 400€ e uno sconto del 40%. Un’offerta che si mantiene stabile da tempo e che rende questo Vivobook una delle proposte più equilibrate per chi cerca un notebook versatile senza svuotare il portafoglio. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità sui tempi di consegna e assistenza.

Per non perdere occasioni simili su notebook e dispositivi tecnologici, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto è attivo il canale ErroriBomba.