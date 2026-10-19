Amazon allarga la famiglia Bee con due nuovi dispositivi che ascoltano le conversazioni e le trasformano in riepiloghi, promemoria e liste di cose da fare. Si chiamano Bee Frontier e Bee Eclipse: il primo si indossa o si aggancia ai vestiti, il secondo si attacca al telefono. La presentazione è arrivata lunedì 19 ottobre 2026.

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Due modi diversi di portare Bee con sé

Il Bee Frontier è un wearable da mettere al polso con un cinturino morbido in silicone, oppure da fissare ai vestiti, disponibile in Lavender, Sage e Onyx. Costa 74,99 dollari ed è già in vendita. Ha due microfoni con filtro per il rumore, resistenza all’acqua IP67, fino a sette giorni di autonomia e ricarica via USB-C, un pacchetto pensato per l’uso quotidiano senza dover pensare alla batteria ogni sera.

Il Bee Eclipse ha invece le dimensioni di una carta di credito, 4,6 millimetri di spessore e 48,9 grammi, e si aggancia magneticamente al retro del telefono sfruttando MagSafe. La batteria, secondo Amazon, supera i 21 giorni. Quattro microfoni MEMS più un microfono a vibrazione gli permettono di captare entrambi i lati di una chiamata e anche le conversazioni di persona. Parte da 99,99 dollari nelle varianti Silver, Midnight, Honey e Blush, ma arriverà nei negozi più avanti.

Non si tratta del debutto assoluto di Bee: Amazon aveva acquisito la startup di San Francisco nel luglio 2025, e il modello originale, Bee Pioneer, da 50 dollari, aveva già mostrato come microfoni e intelligenza artificiale potessero fare qualcosa in più di una semplice trascrizione. Il Frontier, a 74,99 dollari, costa quindi più del predecessore, mentre Eclipse aggiunge un formato pensato soprattutto per le telefonate.

Riepiloghi, abbonamento e integrazioni

La logica d’uso è la stessa per entrambi i prodotti. Quando sono accesi, Bee costruisce riepiloghi delle conversazioni che si aprono nell’app mobile o nella nuova app per desktop, con modelli già pronti per lezioni, brainstorming e altri contesti. I dispositivi provano a organizzare ciò che è stato detto in note utili, promemoria e cose da fare.

Con l’abbonamento Bee Pro, a 11,99 dollari al mese oppure 99 dollari all’anno, con 30 giorni inclusi gratis, si sblocca anche un archivio ricercabile di tutte le conversazioni, l’app per Mac e Windows, modelli avanzati e il collegamento con Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit e Foto. Si può inoltre chiedere ad Alexa+ un riepilogo a mani libere e ricevere suggerimenti d’acquisto su Amazon a partire da ciò che è stato citato nelle conversazioni. Amazon posiziona i due Bee a prezzi più bassi rispetto a rivali in crescita come Pocket e Plaud, mentre il mercato dei dispositivi AI si prepara alla stagione delle festività.

Sul fronte della disponibilità italiana non è arrivata alcuna indicazione: Amazon non ha detto se e quando Bee Frontier ed Eclipse sbarcheranno nel nostro Paese e non ha comunicato prezzi in euro.

Privacy e consenso: i limiti di un dispositivo che ascolta

Un oggetto che ascolta le conversazioni attorno a sé solleva più di una domanda sulla privacy, e Amazon lo mette nero su bianco. Entrambi i modelli usano Bee Private Compute: l’audio viene elaborato in tempo reale e poi eliminato, senza essere conservato. Le trascrizioni sono cifrate con chiavi create e controllate soltanto dal dispositivo e, secondo Amazon, nemmeno l’azienda può accedere ai dati, a meno che l’utente non decida di condividerli.

L’accensione e lo spegnimento passano da un solo pulsante, affiancato da un LED di stato ben visibile. Il Frontier può essere impostato per spegnersi dopo un periodo di silenzio, e in qualsiasi momento è possibile cancellare trascrizioni e riepiloghi. Resta però un punto delicato: quando sono attivi, i dispositivi captano le voci di chi sta intorno. La scheda di Eclipse chiarisce che le leggi sul consenso cambiano da Stato a Stato e da Paese a Paese, e che sta all’utente informare le altre persone e ottenere il permesso. Bee non è in grado di farlo al posto suo.