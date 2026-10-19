Amazon allarga la famiglia Bee con due nuovi dispositivi che ascoltano le conversazioni e le trasformano in riepiloghi, promemoria e liste di cose da fare. Si chiamano Bee Frontier e Bee Eclipse: il primo si indossa o si aggancia ai vestiti, il secondo si attacca al telefono. La presentazione è arrivata lunedì 19 ottobre 2026.

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Due modi diversi di portare Bee con sé

Il Bee Frontier è un wearable da mettere al polso con un cinturino morbido in silicone, oppure da fissare ai vestiti, disponibile in Lavender, Sage e Onyx. Costa 74,99 dollari ed è già in vendita. Ha due microfoni con filtro per il rumore, resistenza all’acqua IP67, fino a sette giorni di autonomia e ricarica via USB-C, un pacchetto pensato per l’uso quotidiano senza dover pensare alla batteria ogni sera.

Amazon Bee Frontier

Il Bee Eclipse ha invece le dimensioni di una carta di credito, 4,6 millimetri di spessore e 48,9 grammi, e si aggancia magneticamente al retro del telefono sfruttando MagSafe. La batteria, secondo Amazon, supera i 21 giorni. Quattro microfoni MEMS più un microfono a vibrazione gli permettono di captare entrambi i lati di una chiamata e anche le conversazioni di persona. Parte da 99,99 dollari nelle varianti Silver, Midnight, Honey e Blush, ma arriverà nei negozi più avanti.

Amazon Bee Eclipse

Non si tratta del debutto assoluto di Bee: Amazon aveva acquisito la startup di San Francisco nel luglio 2025, e il modello originale, Bee Pioneer, da 50 dollari, aveva già mostrato come microfoni e intelligenza artificiale potessero fare qualcosa in più di una semplice trascrizione. Il Frontier, a 74,99 dollari, costa quindi più del predecessore, mentre Eclipse aggiunge un formato pensato soprattutto per le telefonate.

Riepiloghi, abbonamento e integrazioni

La logica d’uso è la stessa per entrambi i prodotti. Quando sono accesi, Bee costruisce riepiloghi delle conversazioni che si aprono nell’app mobile o nella nuova app per desktop, con modelli già pronti per lezioni, brainstorming e altri contesti. I dispositivi provano a organizzare ciò che è stato detto in note utili, promemoria e cose da fare.

Con l’abbonamento Bee Pro, a 11,99 dollari al mese oppure 99 dollari all’anno, con 30 giorni inclusi gratis, si sblocca anche un archivio ricercabile di tutte le conversazioni, l’app per Mac e Windows, modelli avanzati e il collegamento con Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit e Foto. Si può inoltre chiedere ad Alexa+ un riepilogo a mani libere e ricevere suggerimenti d’acquisto su Amazon a partire da ciò che è stato citato nelle conversazioni. Amazon posiziona i due Bee a prezzi più bassi rispetto a rivali in crescita come Pocket e Plaud, mentre il mercato dei dispositivi AI si prepara alla stagione delle festività.

Sul fronte della disponibilità italiana non è arrivata alcuna indicazione: Amazon non ha detto se e quando Bee Frontier ed Eclipse sbarcheranno nel nostro Paese e non ha comunicato prezzi in euro.

Privacy e consenso: i limiti di un dispositivo che ascolta

Un oggetto che ascolta le conversazioni attorno a sé solleva più di una domanda sulla privacy, e Amazon lo mette nero su bianco. Entrambi i modelli usano Bee Private Compute: l’audio viene elaborato in tempo reale e poi eliminato, senza essere conservato. Le trascrizioni sono cifrate con chiavi create e controllate soltanto dal dispositivo e, secondo Amazon, nemmeno l’azienda può accedere ai dati, a meno che l’utente non decida di condividerli.

Amazon Bee

L’accensione e lo spegnimento passano da un solo pulsante, affiancato da un LED di stato ben visibile. Il Frontier può essere impostato per spegnersi dopo un periodo di silenzio, e in qualsiasi momento è possibile cancellare trascrizioni e riepiloghi. Resta però un punto delicato: quando sono attivi, i dispositivi captano le voci di chi sta intorno. La scheda di Eclipse chiarisce che le leggi sul consenso cambiano da Stato a Stato e da Paese a Paese, e che sta all’utente informare le altre persone e ottenere il permesso. Bee non è in grado di farlo al posto suo.