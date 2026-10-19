Il mercato dei monitor gaming continua a spingersi verso combinazioni sempre più interessanti, risoluzione elevate, refresh rate estremi e una gestione dell’HDR sempre più ottimizzata, caratteristiche su cui molte aziende di settore stanno spingendo nell’ultimo periodo per conquistare i gamer più esigenti.

REDMAGIC vuole inserirsi anche in questo contesto con un nuovo display che prova a non costringere i giocatori a scegliere tra definizione e velocità. Presentato di recente in Cina insieme al nuovo smartphone REDMAGIC 12 Pro+, l’ultimo monitor dell’azienda punta su un pannello MiniLED con 5.184 zone di local dimming e una modalità a doppia risoluzione, opzione ormai sempre più presente sui prodotti di ultima generazione.

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REDMAGIC punta su 5K a 180 Hz e 330 Hz per il gaming competitivo

La caratteristica più interessante del nuovo monitor REDMAGIC è la possibilità di scegliere tra due modalità operative. La prima privilegia la qualità dell’immagine, con una risoluzione 5K e una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz; la seconda riduce la risoluzione a 2K per spingere il refresh rate fino a 330 Hz.

L’approccio è pensato per adattarsi a esigenze differenti; nei giochi single player e nelle esperienze graficamente più elaborate, una risoluzione elevata può contribuire a restituire immagini più dettagliate, mentre nei titoli competitivi come gli sparatutto online una frequenza di aggiornamento superiore può rendere il movimento più fluido e aiutare a seguire meglio le azioni rapide.

La modalità a 330 Hz, in particolare, si rivolge a chi mette la reattività al primo posto. Naturalmente, per sfruttarla al meglio servirà anche un PC capace di produrre un numero di fotogrammi adeguato; ricordiamo infatti che il monitor da solo non può garantire prestazioni di questo tipo in ogni gioco. REDMAGIC non ha ancora comunicato tutti i dettagli tecnici del pannello, compresa la diagonale; non è quindi possibile stabilire con precisione come si posizionerà rispetto ai monitor concorrenti in termini di densità dei pixel e ingombro sulla scrivania.

MiniLED e 5.184 zone di local dimming per l’HDR

L’altro elemento centrale è la retroilluminazione MiniLED, suddivisa in 5.184 zone di local dimming controllabili indipendentemente. Questa soluzione permette di regolare la luminosità in aree differenti dello schermo, rendendo possibile ottenere neri più profondi nelle zone scure e mantenere elevata la luminosità degli elementi più brillanti.

Rispetto a una retroilluminazione tradizionale, un numero elevato di zone può contribuire a migliorare il contrasto percepito e la resa dei contenuti HDR; il risultato effettivo dipenderà comunque dalla gestione della retroilluminazione, dal pannello utilizzato e dal comportamento del sistema nei passaggi tra aree chiare e scure.

Il produttore dichiara una luminosità HDR di picco fino a 1.400 nit, un valore interessante sulla carta per un monitor gaming di questa categoria; REDMAGIC indica inoltre una copertura tipica del 95% della gamma cromatica BT, senza specificare nello stesso annuncio quale standard BT venga utilizzato. Risulta dunque prematuro trarre conclusioni definitive sulla fedeltà cromatica o considerare il display una soluzione adatta anche ai professionisti della grafica.

Scansione progressiva della retroilluminazione e design in alluminio

Tra le altre caratteristiche annunciate figura una tecnologia proprietaria di scansione progressiva della retroilluminazione, sviluppata per migliorare la nitidezza percepita durante il movimento e ridurre fenomeni come il motion blur e la persistenza dell’immagine.

Anche in questo caso bisognerà attendere prove pratiche per capire quanto possa incidere sulle prestazioni rispetto alle tecnologie già presenti nei monitor gaming di fascia alta; la frequenza di aggiornamento elevata è soltanto una parte dell’equazione, infatti i tempi di risposta, la gestione dell’overdrive e il comportamento del pannello possono fare una differenza altrettanto importante.

Sul piano estetico, REDMAGIC ha scelto una struttura interamente in alluminio, con un retro piatto, finitura nera fumé e una finestra trasparente che conferisce ancora di più “un aspetto gaming”. Il design segue quindi l’identità visiva del marchio, già conosciuta attraverso smartphone e altri prodotti dedicati al gioco; al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli su porte video, connettività, supporto ergonomico o compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione adattiva.

Prezzo e disponibilità del monitor REDMAGIC 5K MiniLED

Il nuovo monitor REDMAGIC arriverà sul mercato cinese a dicembre 2026, con un prezzo ufficiale di 6.499 yuan, equivalenti a circa 864 euro utilizzando il cambio attuale; dubitiamo però che il prezzo finale, se arriverà in Europa, sarà così contenuto. Per il momento, infatti, REDMAGIC non ha comunicato informazioni sulla disponibilità al di fuori della Cina; restano inoltre da chiarire anche diversi aspetti della scheda tecnica, a partire dalla diagonale del pannello e dalle connessioni disponibili.

Sulla carta però la proposta dell’azienda si presenta come una soluzione ambiziosa per chi cerca un display capace di alternare alta definizione e frequenze di aggiornamento estreme. La combinazione tra 5K a 180 Hz, modalità a 330 Hz e 5.184 zone MiniLED è senza dubbio interessante, ma saranno i test indipendenti e l’eventuale arrivo in Europa a stabilire quanto possa essere competitivo rispetto alle alternative già presenti sul mercato.