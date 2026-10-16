I driver da 30 mm derivati dalle acclamate WH-1000XM6 non capitano spesso su un headset da gaming, e quando Sony decide di portarli su INZONE H9 II il risultato cambia le aspettative su cosa significhi “audio premium” nel settore competitivo. Sviluppate a stretto contatto con Fnatic, queste cuffie wireless uniscono fedeltà sonora da ammiraglia e funzionalità pensate per chi vive ore davanti allo schermo. A rendere la cosa ancora più interessante ci pensa il prezzo attuale, nettamente più conveniente rispetto ai valori toccati nei mesi scorsi. Vediamo come si comportano sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Sony Inzone H9 II, quando l’hardware da ammiraglia incontra il gaming

La particolarità più evidente di Sony INZONE H9 II è senza dubbio l’adozione dei driver in composito di carbonio da 30 mm, gli stessi impiegati sulle pluripremiate WH-1000XM6, con una risposta in frequenza che copre uno spettro amplissimo da 5 Hz a 20.000 Hz. A questo si aggiunge il supporto al 360 Spatial Sound for Gaming, ovvero un surround virtuale a 7.1 canali che negli sparatutto in prima persona permette di localizzare con precisione passi e spari nemici.

Il microfono cardioide removibile, dotato di astina lunga e flessibile, lavora insieme a un sistema di Noise Cancelling basato su intelligenza artificiale, isolando la voce dal rumore ambientale durante le chat di squadra. Sul fronte connettività, le cuffie offrono tre canali distinti: dongle USB-C a 2.4 GHz a bassissima latenza, Bluetooth 5.3 con supporto LE Audio e il classico jack da 3.5 mm, garantendo compatibilità con PC, PS5, Nintendo Switch e persino Xbox via cavo. Una funzione interessante è la possibilità di ascoltare due fonti wireless simultaneamente, utile ad esempio per gestire una chiamata dallo smartphone senza interrompere l’audio della console.

Il peso di soli 260 grammi, unito all’archetto ridisegnato con fascia imbottita sospesa, punta a garantire comfort nelle sessioni prolungate. L’autonomia dichiarata è di 30 ore con ANC attivo, che salgono fino a 48 ore disattivando la cancellazione del rumore, con ricarica rapida che restituisce 3 ore di ascolto in soli 5 minuti di ricarica.

Specifiche principali:

Driver da 30 mm in composito di carbonio, derivati dalle WH-1000XM6

Audio spaziale 360° con surround virtuale 7.1

Microfono con riduzione del rumore basata su AI

Connettività tripla: dongle 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, jack 3.5 mm

Batteria fino a 30 ore (48 ore senza ANC)

Peso di 260 g per un comfort prolungato

Un’opportunità da non lasciarsi scappare su Amazon

Il prezzo di listino di Sony INZONE H9 II si attesta sui 350€, ma la promozione attuale su Amazon porta il costo a un livello decisamente più accessibile, con uno sconto che sfiora il 37%. Considerando che si tratta di un headset con driver derivati da un top di gamma Sony e funzionalità pensate per il gaming competitivo, il rapporto qualità prezzo in questo momento risulta particolarmente favorevole. L’offerta è disponibile nella colorazione bianca direttamente sulla pagina prodotto di Amazon.it, ma vista la natura delle promozioni a tempo è consigliabile non attendere troppo per approfittarne.

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