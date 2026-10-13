Mancano esattamente 10 giorni al debutto di iPhone Duo, il primo modello di smartphone pieghevole in assoluto di Apple. Secondo un recente report cinese, in particolare, la domanda di iPhone Duo sarebbe talmente positiva da portare Apple alla decisione di aumentare la produzione del pieghevole “a libretto”: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone Duo, la produzione aumenta?

Come sappiamo la produzione di un certo modello di smartphone (o di un dispositivo tecnologico in generale) è strettamente legata alla sua domanda sul mercato: andando in controtendenza rispetto ai rumor non ottimisti di un paio di giorni fa, un report di Securities Times in Cina sostiene che il crescente interesse per iPhone Duo avrebbe giustificato un aumento della produzione del 30% rispetto a quanto originariamente preventivato da Apple. Dalle 6 o 7 milioni di unità originariamente previste, l’obiettivo passerebbe dunque a circa 10 milioni di unità prodotte entro la fine del 2026 o giù di lì.

Un fatto che stupisce, al netto dell’entusiasmo recente per il segmento dei pieghevoli a libretto, considerando il prezzo di listino non esattamente popolare e alla portata di tutte le tasche: in Italia parliamo di 2369 euro per la configurazione con 256 GB di memoria interna, che arrivano fino a 3869 euro per la configurazione da 2 TB di memoria d’archiviazione. Ad ogni modo, i preordini ufficiali di iPhone Duo partiranno il prossimo 16 ottobre e daranno una panoramica più verosimile della situazione, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco Stellare e Cielo Notturno.

Situazione diversa per i modelli top di gamma lanciati lo scorso mese: secondo le stesse fonti di cui sopra, gli ordini di iPhone 18 Pro Max sarebbero aumentati del 10% circa, mentre sarebbero diminuiti del 15% quelli di iPhone 18 Pro, confermando in parte l’abbassamento della domanda di quest’ultimo modello, rumoreggiato da alcuni report asiatici.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta di puri e semplici rumor, non confermati ufficialmente dalla compagnia di Cupertino: attendiamo quindi eventuali aggiornamenti da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.