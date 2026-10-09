Abbiamo assistito poco meno di un mese fa al lancio di iPhone 18 Pro (e fratello maggiore, iPhone 18 Pro Max), l’ultimo modello top di gamma di Apple disponibile nei mercati di tutto il mondo dallo scorso 18 settembre. Ma la scarsa domanda di mercato potrebbe aver portato la stessa Apple alla riduzione della sua produzione su larga scala, almeno secondo quanto dichiarato da un report: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone 18 Pro: la produzione è in calo?

Il mercato comanda, ed Apple potrebbe aver rallentato gli ordini dei componenti per iPhone 18 Pro, il suo ultimo modello top di gamma: a sostenerlo è il nuovo report del portale giapponese Nikkei Asia, secondo cui la “bassa domanda” avrebbe spinto la compagnia di Cupertino ad un calo nella linea di produzione. Secondo lo stesso report, la domanda sarebbe inferiore agli anni precedenti, dove tutta la serie veniva tradizionalmente lanciata in contemporanea, andando a includere anche il modello standard (che stavolta, con iPhone 18, dovrà attendere qualche mese in più).

Non è difficile individuare i potenziali motivi dietro questo possibile “insuccesso” di mercato: a causa della crisi delle RAM (sempre più richiesta dai data center e dalle infrastrutture di intelligenza artificiale) che ha intaccato tutto il settore della tecnologia, la nuova serie di smartphone porta infatti un ventaglio di aumenti che va dai 150 euro ai 400 euro per la configurazione più completa, con 1 TB di memoria interna. A questo si aggiungono poi miglioramenti abbastanza trascurabili rispetto al precedente iPhone 17 Pro, che al netto di nuove colorazioni “accattivanti” (come Borgogna) per molti utenti non giustificano il considerevole aumento.

Le indiscrezioni non finiscono qui, però: secondo un’altra fonte, possiamo aspettarci una situazione grossomodo simile per iPhone Duo, ovvero il primo modello pieghevole della compagnia, previsto in uscita il prossimo 23 ottobre: in tal senso, il prezzo superiore alla media (in Italia partirà da 2369 euro a salire) e le difficoltà di assemblaggio non aiuteranno di certo.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta di pure e semplici supposizioni, provenienti da fonti non confermate nè ufficiali: rimaniamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni e report in merito direttamente da Apple, che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.