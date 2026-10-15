Gli smartphone pieghevoli sono generalmente più costosi di quelli “tradizionali” e probabilmente pure un po’ più delicati e, pertanto, quando si decide di acquistare un modello di questo tipo ci sono da valutare anche gli eventuali costi di riparazione.

Questo discorso vale ovviamente anche per iPhone Duo, il primo modello pieghevole di Apple, che si avvicina al suo esordio ufficiale sul mercato.

Il colosso di Cupertino ha reso noto quanto costerà riparare il suo primo pieghevole senza il servizio AppleCare+.

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Quanto costano le riparazioni di iPhone Duo

Sul suo sito ufficiale Apple ha pubblicato il listino prezzi dei vari interventi di riparazione per coloro che non hanno sottoscritto AppleCare+.

Ecco le cifre richieste dal produttore statunitense:

Danno allo strato di copertura : euro 55

Danno al vetro posteriore : euro 219

Assistenza per la batteria : euro 269

Danno alla fotocamera posteriore : euro 269

Danno allo schermo esterno : euro 489

Danno allo schermo esterno e al vetro posteriore : euro 629

Danno allo schermo interno : euro 1.149

Altri danni : euro 1.719

Così com’era prevedibile, la sostituzione dello schermo è un’operazione molto costosa (ben 1.149 euro) sebbene vi sia un intervento ancora più caro: il colosso di Cupertino, infatti, arriva a richiedere addirittura 1.719 euro per “Altri danni”.

Qui di seguito riportiamo i prezzi degli interventi per coloro che hanno sottoscritto AppleCare+:

Assistenza per la batteria : euro 0

Danno allo strato di copertura : euro 19

Danno al vetro posteriore : euro 29

Danno allo schermo esterno : euro 29

Danno allo schermo interno : euro 99

Altri danni accidentali : euro 99

Furto o smarrimento : euro 129

Probabilmente chi sta valutando l’acquisto di iPhone Duo dovrebbe prendere in considerazione anche il servizio AppleCare+ per “tutelare” il proprio investimento, con prezzi a partire da 17,99 euro al mese o 359 euro per due anni.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito di Apple.