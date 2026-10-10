Trecentoventi hertz su un pannello IPS QHD sono un numero che fino a poco tempo fa sembrava riservato a monitor da competizione dal prezzo proibitivo. KOORUI G2721E dimostra che non è più così, e lo fa accompagnando questa cifra record con HDR400, copertura colore al 98% DCI-P3 e uno stand completamente regolabile. Il prezzo è sceso ai minimi del periodo, un’occasione che chi segue il mercato dei monitor gaming difficilmente lascerebbe sfuggire. Vediamo come questo pannello da 27 pollici riesce a coniugare fluidità estrema e qualità d’immagine senza svuotare il portafoglio.

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KOORUI G2721E, quando la velocità incontra il colore

Il cuore di questo monitor è il pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440, capace di raggiungere 320Hz tramite DisplayPort 1.4, un valore che lo colloca ai vertici della categoria per i monitor IPS QHD in questa fascia di prezzo. Chi gioca su PC con schede video potenti troverà in questo refresh rate un alleato prezioso per titoli FPS ed esports, dove ogni millisecondo di reattività può fare la differenza. Il tempo di risposta scende fino a 1ms (OD) in modalità accelerata, garantendo immagini nitide anche nelle scene più concitate.

Sul fronte della qualità d’immagine, KOORUI G2721E non delude. La copertura colore al 98% DCI-P3 con accuratezza ΔE≤2 lo rende adatto non solo al gaming ma anche a un utilizzo creativo o di produttività, dove la fedeltà cromatica conta. Il supporto HDR400 aggiunge profondità alle scene più luminose, mentre il contrasto dinamico può raggiungere valori fino a 20.000.000:1.

Tra le funzionalità più apprezzate ci sono le due porte HDMI 2.0 e la DisplayPort 1.4, che permettono di collegare contemporaneamente PC, console di ultima generazione come PS5 e Xbox, oppure un laptop. Vale la pena ricordare che i 320Hz pieni sono raggiungibili solo via DisplayPort, mentre con HDMI si scende a 144Hz in QHD o 240Hz in Full HD. La modalità PIP/PBP permette inoltre di dividere lo schermo tra più sorgenti, utile per chi lavora multitasking.

Lo stand incluso offre un’ergonomia completa, con inclinazione da -5° a 20°, sollevamento di 100mm e rotazione pivot di 90°, così da adattarsi a qualsiasi postazione senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Sconto importante su amazon per questo monitor da 320hz

Il prezzo originale di 349€ scende a 199,99€ su Amazon, con un risparmio di circa 149€ e uno sconto che sfiora il 43%. Una percentuale di riduzione che, unita alle specifiche tecniche offerte, rende questo monitor particolarmente interessante per chi cerca prestazioni elevate senza affrontare la spesa tipica dei monitor gaming premium. L’offerta è attiva tramite venditori del marketplace, quindi conviene verificare la disponibilità prima che le scorte si esauriscano.

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