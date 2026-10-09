Il passaggio di consegne tra Tim Cook e John Ternus alla guida di Apple è stato preparato con anni di anticipo, con l’obbiettivo di realizzare una transazione da prendere a riferimento. Ora che il nuovo CEO ha assunto ufficialmente l’incarico, l’ex amministratore delegato è pronto a concentrarsi sulle proprie responsabilità, senza interferire con le decisioni del suo successore. A confermarlo è stato lo stesso Cook in un’intervista a The Indipendent, nella quale ha parlato sia del rapporto con Ternus sia del suo nuovo ruolo all’interno dell’azienda.

CooK ha ceduto le redini di Apple il 1° settembre 2026, assumendo la carica di presidente esecutivo, una scelta che gli consente di dedicarsi maggiormente ai rapporti con i governi di tutto il mondo, lasciando al nuovo CEO la gestione quotidiana della società e la possibilità di imprimere la propria direzione al futuro del gruppo.

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Tim Cook lascia spazio a John Ternus e si concentra sui rapporti con i governi

Nell’intervista, Tim Cook ha definito il passaggio di consegne una transizione interessante, spiegando che Apple lavorava a questo risultato da anni. L’obbiettivo era realizzare un cambiamento ai vertici talmente ben organizzato da diventare un esempio da manuale a cui fare riferimento, e l’ex CEO si è detto soddisfatto di come siano andate le cose.

Uno degli aspetti più importanti riguarda il rapporto con John Ternus, che Cook descrive come fondato su un livello di fiducia reciproca particolarmente elevato; la comunicazione tra i due resterà frequente e significativa, ma questo non significa che il presidente esecutivo intenda intervenire nelle decisioni del nuovo amministratore delegato.

“Non mi intrometto. Non sono una persona che si intromette“, ha dichiarato Cook, chiarendo quale sarà il suo approccio nei confronti della nuova leadership. Il suo lavoro si concentrerà soprattutto sulle politiche globali e sulle relazioni con i governi, un ambito che richiede molto tempo e nel quale Apple ha diversi obbiettivi da promuovere e sostenere. In questo modo, Ternus potrà dedicarsi maggiormente alla gestione dell’azienda senza doversi occupare direttamente di queste attività.

Cook ha anche spiegato di aver dato al successore un consiglio simile a quello ricevuto a suo tempo da Steve Jobs: non cercare di imitare chi è venuto prima, ma trovare il proprio modo di guidare Apple. “Dedica il tuo tempo alle cose a cui puoi dare il maggior contributo all’azienda“, è il suggerimento rivolto a Ternus, accompagnato da un principio che ha guidato la sua esperienza al vertice: ognuno ha punti di forza differenti e deve valorizzarli.

Secondo Cook, lasciare spazio al nuovo CEO era importante anche per consentirgli di iniziare il mandato nelle migliori condizioni possibili. A questo proposito, ha citato il ciclo di prodotti in arrivo, definendolo particolarmente positivo, con il nuovo iPhone Duo (il primo smartphone pieghevole di Apple) atteso in vendita dal 23 ottobre.

Resta da capire come Ternus plasmerà progressivamente l’azienda, i primi cambiamenti interni sembrano indicare una maggiore attenzione alla velocità operativa e alla possibilità di distribuire aggiornamenti più frequentemente, ma sarà necessario del tempo per comprendere la portata delle novità. Apple è una realtà molto grande e apportare cambiamenti significativi non è un processo che può completarsi nel breve periodo.

Cook coinvolto anche nei progetti di Apple per i giovani

Accanto al suo impegno nei rapporti istituzionali, Cook è coinvolto anche in iniziative promosse da Apple a sostegno dei giovani. L’intervista è stata realizzata in occasione di un progetto organizzato insieme al King’s Trust, l’organizzazione che nel 2026 celebra il suo cinquantesimo anniversario e che lavora per aiutare i giovani a sviluppare competenze e accedere a nuove opportunità professionali.

Il programma Apple x King’s Trust Creative Labs coinvolge giovani partecipanti in workshop dedicati alla creatività e all’industria musicale, con l’obbiettivo di aiutarli a scoprire e sviluppare le proprie capacità attraverso gli strumenti e le competenze messe a disposizione dall’azienda. La prima esperienza si è svolta presso l’Apple Music Hall, la nuova sala per concerti situata nella Battersea Power Station di Londra.

Cook ha spiegato che l’iniziativa nasce da una filosofia condivisa tra Apple e il King’s Trust: offrire alle persone gli strumenti e il supporto necessari per esprimere il proprio potenziale. Parlando dei diversi modi di fare filantropia, ha sottolineato l’importanza di scegliere iniziative nelle quali sia possibile contribuire in prima persona, non soltanto attraverso il sostegno economico, ma anche mettendo a disposizione competenze ed esperienza. L’obbiettivo, ha spiegato, è “dare una parte di sé, non solo le proprie risorse“, valorizzando il contributo dei dipendenti e la loro capacità di diventare mentori per i giovani coinvolti nel progetto.

L’iniziativa punta a raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti, pur dovendo fare i conti con i limiti pratici di un programma che richiede un contatto diretto. Apple prevede altri workshop nel corso del prossimo anno, compatibilmente con le esigenze organizzative.

La giornata ha riservato anche alcuni momenti speciali, i partecipanti hanno incontrato Re Carlo, che ha visitato l’iniziativa insieme a Tim Cook, e successivamente hanno assistito a esibizioni musicali nell’Apple Music Hall, dove sono apparsi Elton John e Skye Newman. Un’occasione per avvicinare i giovani alla musica e alla creatività, facendo conoscere loro professionisti e artisti di primo piano.

Cook ha inoltre elogiato la nuova sala, descrivendola come un progetto particolarmente rappresentativo delle capacità di Apple, dalla cura del design alla tecnologia audio spaziale. Uno spazio pensato per ospitare tanto artisti quanto talenti emergenti, che riflette l’impegno dell’azienda nei confronti delle performance dal vivo.

Mentre John Ternus inizia a definire la propria visione per Apple, Cook sembra quindi intenzionato a concentrarsi sulle attività nelle quali può continuare a offrire un contributo significativo. Il messaggio rivolto al successore è chiaro: la continuità aziendale non deve tradursi nell’imitazione del passato, ma lasciare spazio a una nuova leadership capace di valorizzare le proprie caratteristiche.