Se state cercando un portatile ultra-sottile, scattante e con un’autonomia da riferimento, questa promozione su Amazon merita assoluta attenzione. Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge vede il proprio prezzo crollare a quota 739€ rispetto al listino di 1.149€. Un taglio netto di 410€ (pari a un ribasso del 35%) che posiziona uno dei prodotti più innovativi della nuova era dei Copilot+ PC in una fascia di prezzo estremamente competitiva.

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Architettura Snapdragon X, display AMOLED e integrazione Copilot+: l’ultrabook di nuova concezione

A muovere questo ultramobile troviamo la piattaforma hardware Snapdragon X, una soluzione basata su architettura ARM pensata per coniugare prestazioni elevate a un consumo energetico ridottissimo. Con 16GB di RAM e un’unità SSD da 512GB, il notebook gestisce la produttività quotidiana, il multitasking spinto e la navigazione con istantaneità, mantenendo temperature contenute e una ventola praticamente impercettibile.

La parte visiva è affidata a uno splendido pannello Dynamic AMOLED 2X, garanzia di neri assoluti, saturazione impeccabile e contrasti eccellenti per la fruizione di serie, video editing e lavoro con la grafica. La presenza della NPU (Neural Processing Unit) integrata sblocca inoltre tutte le funzionalità intelligenti di Windows 11 Copilot+, velocizzando le operazioni locali legate all’intelligenza artificiale, dalla trascrizione live alla generazione di contenuti.

Il design racchiude tutta la filosofia minimalista della gamma Galaxy Book: la scocca in alluminio è incredibilmente sottile e leggera, rendendolo il compagno di viaggio ideale da infilare nello zaino senza avvertirne il peso. A completare il quadro un parco porte moderno, webcam ad alta risoluzione con microfoni da studio ed un’autonomia che copre senza incertezze l’intera giornata lavorativa o universitaria.

L’hardware in breve:

Schermo: Dynamic AMOLED 2X ad alta risoluzione e contrasto infinito

Dynamic AMOLED 2X ad alta risoluzione e contrasto infinito Processore: Snapdragon X con NPU dedicata agli algoritmi AI

Snapdragon X con NPU dedicata agli algoritmi AI Memoria e Storage: 16GB di RAM e SSD NVMe da 512GB

16GB di RAM e SSD NVMe da 512GB Sistema Operativo: Windows 11 con funzioni Copilot+ PC

Windows 11 con funzioni Copilot+ PC Chassis: Costruzione ultra-leggera in alluminio con profilo sottilissimo

Occasione Amazon: i dettagli del ribasso

Il prezzo di listino pari a 1.149€ rifletteva la natura premium del dispositivo al lancio, ma con l’attuale taglio su Amazon.it a 739€ la proposta cambia completamente prospettiva. Si tratta di una riduzione di oltre 400€ che lo rende uno degli ultrabook con chip ARM e schermo AMOLED più convenienti sul mercato.

Come di consueto per le offerte a forte percentuale di sconto sui portatili di ultima generazione, le disponibilità a magazzino potrebbero terminare rapidamente.

Per rimanere aggiornati in tempo reale su cali di prezzo e promozioni della tecnologia, vi ricordiamo di seguire il canale PrezziTech e di spulciare le occasioni più clamorose su ErroriBomba.