Nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, HONOR ha annunciato dalla sua sede milanese un prodotto che con gli smartphone ha ben poco a che spartire, allargando la gamma CHOICE, finora popolata soprattutto da cuffie, smartwatch e accessori, a una categoria del tutto nuova.

Si tratta di HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro, bicicletta elettrica pieghevole realizzata in collaborazione con ADO e pensata per gli spostamenti urbani quotidiani. Eccone una panoramica con i dettagli tecnici.

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Motore BAFANG che cambia marcia da solo e sensore di coppia

La parte più interessante del progetto sta nella trasmissione, perché il mozzo posteriore BAFANG H700 da 250 W integra un cambio automatico interno a due rapporti, soluzione tutt’altro che comune su una pieghevole di questo tipo.

Il sistema lavora senza che il ciclista debba intervenire: nelle partenze da fermo e nei tratti in salita resta sul rapporto più corto per garantire coppia e prontezza di risposta, mentre superata una certa andatura inserisce quello lungo, con demoltiplica 1:1,36, così da contenere la sensazione di pedalare a vuoto che affligge parecchie monomarcia quando si viaggia spediti.

A gestire l’erogazione dell’assistenza ci pensa invece un sensore di coppia bilaterale, che legge nell’arco di pochi millisecondi lo sforzo applicato su tutte e due le pedivelle anziché limitarsi a rilevare il movimento. Il risultato dichiarato è una spinta che arriva senza il ritardo tipico dei sensori di cadenza.

Cinghia in carbonio al posto della catena e 100 km dichiarati

Sul fronte ciclistico la scelta più significativa riguarda la trasmissione a cinghia in fibra di carbonio, che sostituisce la classica catena e che il produttore dà per buona fino a 10.000 km senza alcun intervento di manutenzione, lubrificazione compresa.

Per inciso, è anche silenziosa e non teme la ruggine, il che su una bici che resta parcheggiata all’aperto non è un dettaglio secondario. Il resto della dotazione si legge così:

Forcella anteriore ammortizzata e bloccabile , per assorbire pavé e buche e irrigidirsi invece sull’asfalto liscio, dove le escursioni disperderebbero energia

, per assorbire pavé e buche e irrigidirsi invece sull’asfalto liscio, dove le escursioni disperderebbero energia Freni a disco idraulici , con dischi da 160 mm sia all’anteriore sia al posteriore

, con dischi da sia all’anteriore sia al posteriore Batteria rimovibile agli ioni di litio da 370 Wh (37 V, 10 Ah), alloggiata dentro il reggisella, per un’autonomia dichiarata fino a 100 km in assistenza

(37 V, 10 Ah), alloggiata dentro il reggisella, per un’autonomia dichiarata fino a in assistenza Pneumatici da 20 × 1,95″ con inserti riflettenti sulle spalle, utili alla visibilità nelle ore serali

Display IPX7, accensione via NFC e chiusura in tre mosse

Sul manubrio trova posto un display IPS a colori da 2,4″ certificato IPX7, dal quale si leggono velocità, chilometraggio percorso, modalità di assistenza selezionata e stato della batteria. Significativa anche la presenza di un modulo NFC, che permette di accendere la bicicletta appoggiando semplicemente la card fornita in confezione, senza chiavi né codici da digitare.

Il resto lo fa l’applicazione ADO EBIKE, dalla quale si regolano le impostazioni, si passa con un tocco dalla modalità ECO a quella SPORT, si usa la navigazione su mappa e si consultano i dati delle uscite; sempre da lì passano gli aggiornamenti OTA del firmware, sia del controller sia del modulo Bluetooth.

Quanto alla parte pieghevole, il telaio in lega di alluminio si richiude in tre passaggi nell’arco di una decina di secondi, portando l’ingombro a 900 × 430 × 670 mm, misure compatibili con un bagagliaio o con un sottoscala. Il peso complessivo si attesta attorno ai 21 kg, quindi parliamo di un mezzo che si trasporta in auto volentieri e a mano molto meno.

Completano la dotazione il portapacchi posteriore e i parafanghi in alluminio, integrati nel telaio, insieme alla luce posteriore e agli indicatori di direzione, che consentono di segnalare le svolte senza togliere le mani dal manubrio.

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Prezzi, disponibilità e promozioni

La commercializzazione parte da oggi stesso su honor.com, con un’unica colorazione denominata Gray e un listino consigliato di 1.699 euro. Fino all’8 novembre, però, la cifra effettivamente richiesta scende a 1.499 euro, grazie alla somma di uno sconto diretto da 100 euro e del coupon Early Bird di pari importo.

Le promozioni attive sono tre e non si sovrappongono liberamente:

Coupon Early Bird da 100 euro, valido dal 21 settembre all’8 novembre

da 100 euro, valido dal 21 settembre all’8 novembre Coupon riservato da 100 euro per chi ha già comprato sull’HONOR Store prodotti diversi dalle e-bike, utilizzabile dall’8 ottobre all’8 novembre e non cumulabile con l’Early Bird

da 100 euro per chi ha già comprato sull’HONOR Store prodotti diversi dalle e-bike, utilizzabile dall’8 ottobre all’8 novembre e non cumulabile con l’Early Bird Loyalty Reward da 50 euro per chi ha già acquistato una e-bike sullo store, spendibile però soltanto su articoli di altre categorie, sempre nella stessa finestra temporale

Difficile per il momento dire quanto il doppio rapporto automatico incida davvero sulla guida di tutti i giorni, perché su carta risolve un problema reale delle pieghevoli ma va verificato su strada, e ne avremo contezza solo dopo averla provata per qualche settimana.