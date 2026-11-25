Spendere quasi 1.340€ per lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple sembrava, fino a ieri, l’unica opzione disponibile. iPhone Air 256GB nella elegante colorazione Celeste cambia le carte in tavola con un taglio di prezzo che sfiora il 40%. Un dispositivo che monta lo stesso chip A19 Pro dei modelli Pro, racchiuso in appena 5,6mm di spessore, oggi diventa accessibile a una fascia di pubblico decisamente più ampia. Vediamo come.

iPhone Air: sottigliezza estrema, potenza da top di gamma

Il tratto distintivo di iPhone Air è il suo spessore record di 5,6mm, che lo rende ufficialmente lo smartphone Apple più sottile mai prodotto. Nonostante questo, il corpo in titanio ultraleggero abbinato al Ceramic Shield 2 frontale e al Ceramic Shield posteriore garantisce una resistenza agli urti quadruplicata rispetto ai modelli precedenti, oltre alla certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Il display OLED da 6,5 pollici con tecnologia Super Retina XDR offre una luminosità di picco di 3000 nit, refresh rate a 120Hz e funzione Always-On grazie al pannello LTPO. Sotto la scocca batte il chip Apple A19 Pro a 3nm, lo stesso dei modelli Pro della gamma iPhone 17, affiancato da 12GB di RAM e, in questa versione, 256GB di storage NVMe.

Tra le caratteristiche che meritano una menzione speciale:

Fotocamera Fusion da 48MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione sensor-shift OIS

con apertura f/1.6 e stabilizzazione sensor-shift OIS Fotocamera anteriore da 18MP con Center Stage per inquadrature automatiche

con Center Stage per inquadrature automatiche Connettività Wi-Fi 7 , 5G fino a 8300 Mbps e UWB di seconda generazione

, 5G fino a 8300 Mbps e Ricarica rapida 20W via USB-C e wireless MagSafe/Qi2

La batteria da 3.149 mAh rappresenta l’unico vero compromesso di questo design, ma le ottimizzazioni software garantiscono comunque un’autonomia dichiarata di un giorno intero, estendibile fino a 40 ore di riproduzione video con la Batteria MagSafe dedicata.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Apple iPhone Air

Sconto del 40% su iPhone Air: l’occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 1.339€ scende drasticamente a 799€ su MediaWorld, con un risparmio netto di 540€ e uno sconto percentuale che tocca il 40%. Si tratta di una delle migliori occasioni mai viste per portarsi a casa l’iPhone più sottile di sempre, equipaggiato con il chip top di gamma A19 Pro.

L’offerta riguarda la versione da 256GB nella colorazione Celeste, una delle quattro tonalità disponibili al lancio. Considerando che i prezzi di mercato per questo modello si aggiravano generalmente tra i 989€ e i 1.299€, il prezzo attuale rappresenta un vero e proprio minimo storico per il dispositivo nuovo e sigillato.

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