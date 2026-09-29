HONOR ha lanciato in Cina il Watch 6 Pro, uno smartwatch che mette il monitoraggio della salute al centro dell’offerta con alcune funzioni davvero ambiziose; tra queste spicca un nuovo sistema pensato per individuare un possibile arresto cardiaco e avvisare in automatico i contatti di emergenza nei casi più gravi; le funzioni sanitarie, però, sono accompagnate da avvertenze piuttosto nette, che lo stesso produttore ha voluto mettere per iscritto.

Del Watch 6 Pro ci eravamo occupati a metà mese, quando HONOR ne aveva confermato l’arrivo insieme al nuovo sistema Smart Eye Sensing, e ora che il dispositivo è ufficiale eccone i dettagli, a partire dalle differenze rispetto al Watch 6 Plus presentato a maggio, che puntava soprattutto su sport e autonomia mentre il modello Pro sposta l’attenzione sul benessere e sui parametri vitali.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Allarme per individuazione di un possibile arresto cardiaco

La funzione che più colpisce è il sistema di avviso per un potenziale arresto cardiaco, che si basa sull’analisi dei segnali del sensore ottico al polso: quando rileva valori insoliti, l’orologio avvisa inizialmente chi lo indossa con vibrazioni intense, e se il sistema individua un rischio particolarmente elevato può chiamare i contatti di emergenza impostati e mostrare le istruzioni per la rianimazione cardiopolmonare e per l’uso di un defibrillatore.

Per contattare le persone indicate, l’orologio deve risultare collegato a uno smartphone configurato correttamente, e non può quindi agire in piena autonomia. Il Watch 6 Plus offriva già una metrica dedicata alla frequenza cardiaca (chiamata Heart Rate Reduction) capace di stimare il rischio di arresto cardiaco improvviso; con il Pro il tema passa in primo piano.

Pressione arteriosa 2.0 e glicemia con sensore esterno

La seconda funzione di rilievo si chiama Pressione Arteriosa 2.0 ed è pensata per seguire le variazioni della pressione nel corso della giornata, usando l’intelligenza artificiale per individuare correlazioni con l’attività fisica, le abitudini quotidiane e altri fattori.

Il Watch 6 Pro può inoltre mostrare i dati della glicemia provenienti da un sensore CGM compatibile di Sinocare, ma serve un sensore esterno e un’app aggiuntiva, perché l’orologio non è in grado di misurare la glicemia da solo.

Sul fronte di queste funzioni conviene leggere con attenzione le note in piccolo: per usare il monitoraggio dell’arresto cardiaco e della pressione bisogna partecipare ai rispettivi programmi di ricerca, e HONOR afferma esplicitamente che il Watch 6 Pro non è un dispositivo medico, avvertendo che l’orologio potrebbe non riconoscere un arresto cardiaco oppure generare falsi allarmi.

Il resto delle specifiche tecniche

Lasciando da parte la questione legata al monitoraggio della salute, il resto delle specifiche tecniche colloca il Watch 6 Pro tra i top di gamma nella categoria; è dotato di un display con pannello OLED a doppio strato da 1,5 pollici con una luminosità di picco globale dichiarata di 4.500 nit, più grande e più luminoso di quello del Watch 6 Plus, che si fermava a 1,46 pollici e a 3.000 nit.

A bordo trova posto anche un ricevitore GNSS dual-band con tre antenne. Sul fronte dell’autonomia, HONOR indica fino a 10 giorni con un uso tipico, contro i 17 giorni dichiarati per il Watch 6 Plus, il che però è compromesso comprensibile per uno schermo più grande e per un maggior lavoro dei sensori.

Varianti, prezzo e disponibilità

Lo smartwatch è disponibile in cinque varianti di design, tra cui alcune con componenti in ceramica, e si distingue dal Watch 6 Plus proprio per l’impostazione più orientata alla salute che allo sport, con un display più grande e più luminoso; quest’ultimo, lo ricordiamo, era stato lanciato con GPS dual-band, oltre 120 modalità sportive e fino a 17 giorni di autonomia dichiarata.

In Cina il Watch 6 Pro ha un prezzo di listino di 1.799 yuan, ma nella fase di lancio viene proposto a 1.699 yuan (circa 222 euro) ed è già in vendita dal 28 settembre.

Non è ancora chiaro se e quando arriverà sui mercati internazionali; nel frattempo, il Watch 6 standard è invece già disponibile anche in Italia dallo scorso giugno.