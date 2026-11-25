L’intelligenza artificiale torna a essere protagonista di un attacco informatico su larga scala. Questa volta nel mirino sono finite alcune delle principali agenzie di intelligence degli Stati Uniti, tra cui la CIA, e gli hacker avrebbero utilizzato ARTEX, lo stesso strumento basato sull’intelligenza artificiale già finito sotto i riflettori per l’attacco informatico contro la Commissione Europea dello scorso ottobre.

A riportare la notizia è il New York Times, che avrebbe ricevuto l’informazione da funzionari statunitensi e altre persone a conoscenza dell’accaduto. Secondo quanto emerso, l’intrusione avrebbe permesso ai cybercriminali di accedere ad alcune informazioni non classificate della CIA, prevalentemente dati ricavati da fonti come social e immagini satellitari. Non risulterebbero invece coinvolti documenti o dati classificati, anche se non è ancora chiaro quali informazioni siano state effettivamente sottratte.

Oltre alla Central Intelligence Agency, l’incidente avrebbe interessato anche due importanti realtà dell’apparato di intelligence americano, ovvero la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI).

ARTEX torna sotto accusa dopo il caso della Commissione Europea

Il software utilizzato dagli aggressori sarebbe proprio ARTEX, uno strumento open source sviluppato inizialmente per attività di sicurezza informatica e successivamente adattato per finalità offensive. La piattaforma, resa pubblica da un ingegnere cinese lo scorso luglio, sfrutta agenti di intelligenza artificiale per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici e automatizzare diverse operazioni che, normalmente, richiederebbero l’intervento manuale di esperti.

La sua diffusione, data la sua natura open source, ha da subito attirato l’attenzione degli esperti di cybersicurezza, soprattutto dopo che il software è stato associato a numerose intrusioni informatiche ai danni di organizzazioni e aziende di diversi Paesi, tra cui Giappone e Corea del Sud. Il nome di ARTEX è però emerso con preponderanza nelle scorse settimane in seguito all’attacco ai danni della Commissione Europea.

L’istituzione aveva confermato di essere stata colpita da una campagna informatica condotta con strumenti di intelligenza artificiale, rilevata il 22 ottobre e confermata qualche giorno più tardi. Per precauzione, la Commissione Europea aveva disattivato temporaneamente diversi servizi, salvo poi ripristinarli successivamente una volta risolto il problema. Anche in quel caso, però, le indagini non avevano permesso di stabilire con certezza l’identità degli aggressori e l’effettiva portata dell’intrusione.

Per quanto riguarda il nuovo episodio negli Stati Uniti, gli investigatori non hanno ancora individuato i responsabili. Alcuni elementi raccolti, tra cui proprio l’utilizzo di ARTEX, avrebbero portato a considerare una possibile pista cinese, ma non ci sono conferme ufficiali e il governo di Pechino ha respinto formalmente qualunque tipo di accusa. Soltanto nelle scorse settimane, tra l’altro, sono emersi altri incidenti che avrebbero interessato altri sistemi governativi degli Stati Uniti, compreso l’attacco al database dell’FBI utilizzato dalle forze dell’ordine.