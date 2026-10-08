Perché spendere di più per entrare nell’ecosistema Apple quando Apple Watch SE 3 offre display Always-On, chip S10 e monitoraggio avanzato della salute a un prezzo che è appena sceso ulteriormente? Il modello entry-level della gamma Apple Watch, lanciato lo scorso settembre, si fa notare non solo per le novità hardware ma anche per un’offerta che tocca il prezzo più basso mai registrato finora. Vediamo come un prodotto nato per essere l’ingresso accessibile all’universo Apple diventi oggi ancora più conveniente.

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Apple Watch SE 3: il chip S10 cambia le regole dell’entry-level

La terza generazione di Apple Watch SE non è un semplice aggiornamento estetico. Per la prima volta nella storia della linea SE, debutta il display Always-On, un LTPO OLED Retina con risoluzione 324×394 pixel, luminosità fino a 1000 nit e densità di 326 ppi. Una caratteristica fino a ieri riservata esclusivamente ai modelli di fascia alta.

Il vero salto di qualità arriva però dal chip S10, lo stesso montato su Apple Watch Series 10 e 11. Questo processore dual-core a 64 bit con Neural Engine a 4 core abilita gesti precedentemente impensabili su un modello entry-level, come double tap e wrist flick tramite iOS 26, oltre a garantire prestazioni fluide con 64GB di storage interno.

Sul fronte salute, Apple Watch SE 3 integra un pacchetto completo: cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, sensore di temperatura del polso, punteggio del sonno, stime retrospettive dell’ovulazione e notifiche per l’apnea notturna. Non mancano bussola, altimetro sempre attivo, accelerometro high-g e giroscopio ad alta gamma dinamica.

Caratteristiche principali della variante GPS 40mm:

Cassa in alluminio 40mm, peso 26,3 grammi

Vetro frontale Ion-X rinforzato

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Autonomia dichiarata di circa 18 ore con ricarica rapida

watchOS 26 con interfaccia Liquid Glass e funzioni Apple Intelligence

Tra le novità software spicca Workout Buddy, un assistente che fornisce motivazione vocale personalizzata durante gli allenamenti analizzando frequenza cardiaca, ritmo e obiettivi personali. A completare il pacchetto, Siri on-device, traduzione in tempo reale e SOS di emergenza rendono questo smartwatch adatto sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo Apple Watch sia a famiglie che sfruttano il Family Setup.

Sconto e minimo storico: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale di 279€ scende ora a 219€ su Amazon, con un risparmio di 60€ e uno sconto che si attesta intorno al 21%. Non si tratta di una semplice promozione temporanea: il prezzo attuale rappresenta il punto più basso mai raggiunto da questo modello da quando è disponibile sul mercato.

Per chi cerca invece maggiore leggibilità del display, è disponibile in offerta anche la variante Apple Watch SE 3 GPS 44mm, proposta a 249€ invece di 309€, con uno sconto praticamente identico.

Entrambe le offerte sono attive su Amazon e la disponibilità, considerato il taglio di prezzo così aggressivo, potrebbe esaurirsi rapidamente.

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