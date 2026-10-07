Chi aveva messo i soldi sul tavolo per il ritorno dello smartwatch circolare più sottile di casa Pebble ha passato buona parte dell’anno ad aspettare notizie che non arrivavano, perché dopo la presentazione di gennaio Core Devices è letteralmente sparita dai radar.

Ora però qualcosa si muove, visto che l’azienda di Eric Migicovsky ha finalmente rotto il silenzio confermando l’avvio della produzione e indicando una tabella di marcia per tutti gli ordini in sospeso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Le prime 200 unità sono uscite dalla linea

Il quadro lo ha tracciato Core Devices stessa in un post pubblicato sul proprio blog il 30 settembre, nel quale spiega di aver completato i primi 200 esemplari dell’orologio.

Ad ottobre dovrebbero seguirne altri 1.000, mentre a partire dai primi giorni di novembre l’azienda inizierebbe a lavorare progressivamente tutti gli ordini rimanenti, con l’obiettivo di assemblare l’intero arretrato di preordini entro la fine di dicembre.

Vale la pena prendere queste date con una certa prudenza, dal momento che non è la prima volta che Core Devices fissa una scadenza senza poi rispettarla.

La consegna era inizialmente prevista per maggio, poi la produzione era slittata a luglio con la promessa di spedire entro settembre tutti i circa 14.000 orologi prenotati fino a quel momento, e sappiamo come è andata. Da luglio in poi, fino a questo aggiornamento, i clienti non avevano ricevuto alcuna comunicazione.

Pebble Round 2

Screenshot

L’85 per cento delle casse in acciaio usciva difettoso

La spiegazione fornita dall’azienda chiama in causa un singolo componente, ovvero la cassa in acciaio inossidabile, che si è rivelata molto più complicata da realizzare del previsto. In alcuni lotti di produzione, a detta di Core Devices, ben l’85 per cento delle scocche prodotte presentava difetti, una percentuale che rende impossibile qualunque pianificazione industriale.

Tutto il resto, sempre secondo l’azienda, sarebbe invece pronto e in attesa soltanto dell’assemblaggio finale, che partirà man mano che le casse conformi raggiungeranno i numeri necessari.

Sotto un determinato aspetto è una notizia rassicurante, perché significa che il problema non riguarda l’elettronica o il software bensì un pezzo di metallo, ma resta il fatto che è proprio quel pezzo di metallo a tenere fermo tutto il progetto.

Specifiche tecniche

Sul piano tecnico il Round 2 resta quello mostrato a inizio anno, erede diretto di quella linea di prodotti nata dalle ceneri del vecchio Pebble. Il display è un pannello MiP da 1,3 pollici, più generoso rispetto a quello della generazione precedente, e intorno a esso ruota un catalogo che conta già oltre 1.400 quadranti e applicazioni ottimizzate per quel formato, frutto di un sistema operativo open source e di una comunità che negli anni non ha mai smesso di sviluppare.

Le rinunce ci sono e sono dichiarate, perché a bordo non trovano posto né il cardiofrequenzimetro né funzioni avanzate per lo sport, segno che l’orologio non cerca lo scontro con i wearable da fitness e questo lo sapevamo già.

Punta invece su altro, ovvero una cassa spessa appena 8,1 mm e un’autonomia che la casa dichiara fino a 14 giorni, grazie al pannello MiP.

pebble time round

Colori, cinturini e prezzo

Il Pebble Round 2 è ordinabile in tre finiture, argento, oro e nero, con la possibilità di scegliere tra cinturini da 14 mm e da 20 mm a seconda della preferenza.

Il prezzo è di 199 dollari, ai quali vanno però aggiunte spese di spedizione, IVA e dazi doganali, voci che per un acquirente europeo non sono dettagli di poco conto.

Chi dovesse ordinarlo in queste ore, comunque, deve mettersi in fila dietro a tutti gli altri e aspettarsi la consegna non prima di dicembre. Resta però da capire se questa volta il calendario verrà rispettato, anche perché dopo tre rinvii consecutivi la pazienza di chi ha prenotato comincia a scarseggiare.

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