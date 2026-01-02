Per dare ancora più forza al rilancio del brand Pebble, è stato appena ufficializzato il nuovo Pebble Round 2, definito come il modello più stiloso di sempre del brand e chiamato a rappresentare l’erede di uno degli orologi più iconici di sempre, quel Pebble Time Round risalente al lontano 2015.

Pebble ha seguito le numerose richieste pervenute dai membri della community, realizzando così uno smartwatch con display e-paper a colori ma con cassa circolare, che riuscisse a superare i compromessi richiesti dal modello realizzato oltre dieci anni fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Pebble Round 2 è ufficiale

Pebble Round 2 è ufficiale e, come anticipato, si configura come erede del Pebble Time Round, smartwatch lanciato nel lontano 2015. A differenza del modello di prima generazione, l’ultimo arrivato dispone di un display e-paper a colori da 1,3 pollici che copre l’intero quadrante e saluta la spessa cornice intorno al pannello.

Le finiture disponibili per lo smartwatch

Pebble Round 2 è realizzato con cassa in acciaio inossidabile ed è disponibile in due versioni: con cinturino standard da 14 mm e cassa nelle finiture Brushed Silver e Polished Rose Gold; con cinturino standard da 20 mm e cassa nelle finiture Brushed Silver e Matte Black.

Pebble ha attualmente accoppiato lo smartwatch con cinturini in silicone (in confezione di vendita è incluso un cinturino) ma sta lavorando per realizzare diversi cinturini accessori, inclusi quelli in pelle (ad esempio quello rosso mostrato dalla seguente immagine).

Rinnovato, sì, ma resta pur sempre un Pebble

L’azienda ci tiene a sottolineare che, nonostante tutto, gli orologi Pebble siano diversi da qualsiasi altro smartwatch presente sul mercato. Autonomia da 10/14 giorni, schermi e-paper che riflettono la luce (anziché emetterla), pulsanti fisici per controllare il dispositivo (e rendono quasi inutile il touchscreen che, comunque, è supportato).

Il cuore di Pebble Round 2 resta PebbleOS, il sistema operativo open source tornato “alla base” da qualche mese dopo un lungo girovagare. Per configurare il dispositivo e sfruttarne le potenzialità è disponibile l’app mobile Pebble, compatibile con Android e iOS: da quest’app è possibile installare app sullo smartwatch, cambiare i quadranti (ce ne sono oltre 10.000), monitorare sonno e passi.

Specifiche tecniche di Pebble Round 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Pebble Round 2.

Dimensioni: 41,5 x 41,5 x 8,1 mm

x x Cassa in: acciaio inossidabile

Cinturino: 14 mm o 20 mm , in silicone

o , in Certificazione: resistenza all’acqua (fino a 30 metri)

(fino a 30 metri) Interazione: tocco o pulsanti (4 in tutto)

o (4 in tutto) Display: e-paper a colori da 1,3″ (260 x 260 pixel)

(260 x 260 pixel) Audio: doppio microfono

Monitoraggio della salute: passi e sonno

e Sensori: accelerometro , magnetometro , bussola

, , Connettività: Bluetooth

Durata della batteria: 2 settimane

Ricarica: dongle proprietario

Sistema operativo: PebbleOS Compatibile con Android e iOS Oltre 10.000 quadranti disponibili App su Pebble AppStore



Immagini di Pebble Round 2

Disponibilità e prezzo di Pebble Round 2

Il nuovo Pebble Round 2 è ufficialmente disponibile al pre-ordine da oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sul sito ufficiale di Pebble al prezzo di 199 dollari, con le prime spedizioni in programma per maggio 2026.

Per il momento, lo smartwatch viene proposto in tre diverse finiture, tutte con cinturino in silicone: cassa Matte Black e cinturino nero (solo da 20 mm), cassa Brushed Silver e cinturino bianco (sia da 14 mm che da 20 mm), cassa Polished Rose Gold e cinturino blu (solo da 14 mm).

Pebble Round 2, assieme a tutti gli altri orologi e agli altri dispositivi a marchio Pebble, saranno per la prima volta in esposizione al CES di Las Vegas: l’edizione 2026 è alle porte (si svolgerà dal 6 al 9 gennaio 2026), e Pebble ha quindi scelto questo palcoscenico per dare lustro ai propri prodotti e alla propria filosofia.